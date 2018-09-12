Универсам «Сельмашевский» во второй раз пытаются продать. Начальная цена — 3,5 миллиона

  • 12 сентября 2018, 17:55
  • 1376
  • 0


Площадь двухэтажного здания 4079 квадратных метра.

Повторный аукцион по продаже легендарного магазина пройдет 19 октября. Универсам закрылся еще в мае 2016 года. Он принадлежал ООО «Современные розничные технологии», которое раньше владело торговыми сетями «Родная сторона» и «Корзинка». В декабре 2016 года предприятие было признано банкротом.

Впервые здание было выставлено на продажу в декабре 2017-го. Тогда его ориентировочная стоимость составила 4 миллиона рублей (с НДС).


gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (23399)

Метки: Общество (31350)

Комментарии правила



Самое обсуждаемое





Новое в блогах


Самое читаемое