Парикмахер из Гомеля делает стрижку огнём: «клиенты визжат от восторга, а не от ужаса»

Индустрия красоты не стоит на месте и предлагает всё новые технологии, перед которыми невозможно устоять. Стрижка огнём — метод интересный и необычный.

Для человека, который впервые слышит об этом, может показаться, что речь идёт о чём-то опасном для жизни. Но не стоит рисовать страшные картины в воображении, ведь это всего лишь ещё один из способов по улучшению волос. Как проходит магическая процедура, журналистам «ГВ» показала владелица студии красоты в Гомеле Наталья Максимова. На голове своих клиентов профи устраивает огненное шоу. Клиенты, уверяет специалист, визжат от восторга, а не от ужаса.





Проверено временем

Многим кажется, что парикмахеры только и делают, что дни напролёт болтают с клиентами, по ходу дела подстригая и окрашивая их волосы. Но эта профессия не легче большинства других и не такая уж приземлённая, как кажется на первый взгляд. Ведь мастеру приходится использовать знания по геометрии, чтобы заранее представить, как будет выглядеть стрижка, и по химии, чтобы правильно подобрать формулу при окрашивании, завивке или восстановлении волос. Нужно ещё быть отличным психологом, чтобы понять, чего хочет каждый из нас, и иметь чувство вкуса, чтобы подобно художнику создавать оригинальные образы.

Парикмахер — одна из профессий, которую с древних времён связывают с чародейством. Даже простой визит в салон красоты превращается в ритуал, если над вами колдует ас своего дела. Несколькими взмахами ножниц он может превратить человека в красавца и изменить настроение, сделав его немного счастливее.





А что делать, если пряди ослаблены и потеряли свой блеск? На помощь приходит пирофорез. Если копнуть глубоко в историю, то выясняется: данная процедура не такая уж и новаторская. Ещё в далёкие времена люди для создания средневековой причёски вместо ножниц использовали огонь. В наш век отечественные специалисты начали применять его относительно недавно. Первооткрывателем в этой области стала Ольга Курбанова, которая запатентовала огненную стрижку. Желание освоить новую технологию и дать возможность жителям нашего города воспользоваться новой услугой подтолкнуло Наталью на дорогостоящее обучение у россиянки. Гомельчанка получила сертификат, дающий право выполнять пирофорез. Также ей пришлось закупить партию сертифицированной французской космецевтики класса люкс, с помощью которой и происходит восстановление волос.









Что же такое пирофорез и в чём заключается уникальность этой технологии?

— Эта процедура подходит для всех типов волос. Наиболее заметен результат на ослабленных и повреждённых, — пояснила мастер. — Пряди, которые обрабатывались огнём, практически перестают реагировать на смену влажности и поэтому меньше пушатся. Такая стрижка рекомендуется при сильной сухости, частом окрашивании, химической завивке, постоянных термических обработках локонов.





С помощью огня волосы не стригут, а лечат. Насыщают их питательными веществами и решают комплекс проблем. Если есть желание изменить длину и форму причёски, то нужно сделать это заранее. Желательно перед процедурой обновить кончики, чтобы под действием огня запаять свежий срез. Сам обжиг проводится только на мокрые пряди, в противном случае стрижка будет кардинальной — шевелюра просто вспыхнет.

Итак, огненная процедура проходит в два этапа.

Вся используемая косметика подобрана и протестирована на предмет безопасного контакта с открытым огнём. Средства основаны на натуральных растительных компонентах без спиртов и масел.

После предварительного анализа состояния волос на них наносится ампульная молекулярная космецевтика.









Сперва локоны увлажняют, напитывают протеинами при помощи косметических средств. После промывают их специальным шампунем и поэтапно наносят реконструирующие препараты. Выдержав время, волосы сначала ополаскивают тёплой водой, а затем — ледяной. Так как действие препарата основано на контрасте температур.

Затем составляются индивидуальные коктейли, главный ингредиент которых — растительный белок, и последовательно слоями наносятся на локоны. Эти вещества в комплексе с витаминами обеспечивают потрясающий результат, который ощутим в течение трёх месяцев.

После того как волосы напитались кератином и протеинами, они прядь за прядью обрабатываются огнём. Во время обжига создаются уникальные условия для восстановления их структуры и качественного состояния. Под действием огня чешуйки раскрываются, пропускают нанесённые питательные вещества внутрь волоса и далее он запечатывается.





— Воздействием пламени достигается эффект разглаживания, укрепления и улучшения структуры, запаивание кончиков. Огонь выступает в роли проводника активных веществ во внутренние слои волоса, — отметила специалист. — Такого результата невозможно добиться ни одной другой процедурой. Запечатанные внутри препараты продолжают эффективно работать долгое время, обеспечивая эластичность, блеск, здоровый ухоженный вид до самых кончиков.





Спрос. До самых кончиков

Частые клиенты студии красоты Натальи — не только гомельчане, но и гости из стран Европы, а также России. Например, в этом году огненную стрижку приезжали делать девушки из ОАЭ и Турции. Причина такого интереса к услуге в уникальном восстановлении волос и желании людей прикоснуться к таинственному. Ведь огонь и вода всегда присутствовали в древних обрядах очищения.





— Клиенты узнают о новой услуге в интернете: процедура не только восстанавливает волосы, но и привлекает удачу, очищает ауру. После сеанса некоторые замечают, что у них перестала болеть голова, улучшилось самочувствие, — призналась собеседница. — Кто-то после такой стрижки рассказывает о положительных изменениях в жизни. Каждый верит в то, во что хочет верить. Но действие огня обладает лечебными свойствами — это факт.





По словам Натальи, сейчас местные мастера с лёгкостью могут превратить гомельчанок в голливудских звёзд. Качество белорусских услуг ничуть не уступает европейскому. Но не каждая модница может позволить их себе с применением люксовой косметики. Поэтому в наших парикмахерских используется и бюджетная. Так, для достижения нужного результата при обжиге огнём нужно использовать протестированную и дорогостоящую косметику. Цена препаратов составляет 60 процентов стоимости услуги. Потому и ценник на игры с огнём немного обжигает — от 90 до 150 рублей.









К слову, пирофорез нельзя проводить дома самостоятельно — требуются особые условия и навыки.

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Технологии в индустрии красоты быстро меняются — парикмахерам нужно постоянно учиться и совершенствовать свои навыки.

Например, Наталья Максимова в этой сфере уже более 25 лет. Сегодня она является создателем и арт-директором студии красоты, стилистом, практикующим мастером-модельером, преподавателем курсов по парикмахерскому искусству. Гомельчанка начинала оттачивать своё мастерство с 16 лет, за годы работы обучалась у официальных представителей международных компаний Wella, Londa, Nioxin, Lisap, Vidal Sassoon и других. На её пути, конечно же, было немало трудностей, но всегда находились единомышленники, те люди, которые заряжали энтузиазмом и поддерживали в нужную минуту.

— Для меня как для мастера важно получать удовольствие от того, что я делаю людей красивыми и счастливыми, — в завершении нашей беседы подчеркнула профессионал. — Это самое главное в моём любимом деле.