Прокуратура предлагает отбирать у алкоголиков зарплату, а не отправлять их в ЛТП

Прокуратура Гомельской области внесла предложение пересмотреть подходы к направлению трудоустроенных граждан в ЛТП.

В прокуратуре свое предложение объяснили тем, что зачастую направление в ЛТП стоит людям туда попавшим рабочего места, что только увеличивает задолженности по расходам на содержание детей.

Прокуратура предлагает ограничивать алкоголиков в дееспособности, чтобы они не могли распоряжаться собственным заработком. По мнению ведомства, такой подход должен сократить число безработных. Официально трудоустроенные граждане смогут возвращать деньги, которое государство потратило на обеспечение детей.

«БелТА» приводит пример: мужчина проработал в организации с 91-го года, но после направления в ЛТП его уволили. Важно отметить, что никаких правонарушений, кроме нахождения в общественных местах в пьяном виде, за ним не водилось. Да и пьяный на улице он оказывался в вечернее время в свои выходные.

Другой пример не менее показателен. Мужчину отправили в ЛТП на три месяца, где заработная плата очень невысока — всего 43 рубля. До того, как угодить в лечебно-трудовой профилакторий, его средняя зарплата составляла 321 рубль. Пока он находился в ЛТП, мужчина задолжал государству денег за содержание детей в размере 600 рублей. При этом мужчина не привлекался к административной ответственности три года подряд, а работу прогулял только единожды.

За первое полугодие в области в ЛТП направили 613 человек. Основное правонарушение — появление в общественном месте в пьяном виде. Каждый четвертый из них был официально трудоустроен на протяжении длительного периода. Только 12 человек из шести сотен работали меньше 2 месяцев.

Официальное число безработных в области в конце июня превысило 3 тысячи человек. Значительную часть среди них составляют освободившиеся из мест лишения свободы, ЛТП и те, кто ведет асоциальный образ жизни.