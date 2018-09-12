Приснилась горка пепла и кусочек ткани. Как гомельская оперативница раскрыла преступление благодаря вещему сну

Чикезова Наталья Манаповна родилась в Гомеле в семье милиционеров. Мама Зина была местной, а папа родом из Киргизии и звали его Манап, что в переводе на русский означает князь. Познакомились родители Натальи в первом отделении милиции (ныне Центральный РОВД), где оба служили рядовыми милиционерами.

Это были послевоенные годы, когда города фактически не было (одни руины), и автомобилей — тоже. Но, отец Натальи при этом был личным водителем начальника отделения — и управлял он средством передвижения по кличке Орлик. Лошадью. На нем же и джигитовку показывал во время проведения различных городских празднеств.

Мама Зина всегда пела и поэтому мечтала о музыкальной карьере дочери, сначала в музыкальной школе, а затем в училище Соколовского.

А Наташа мечтала совсем о другом — она хотела быть пожарным, лётчиком, разведчиком, милиционером. Больше всего — милиционером. А как иначе, ведь у неё перед глазами были мама и папа — милиционеры, а ещё дядя — эксперт-криминалист. При таком раскладе, какая тут музыка? Наташа стала прогуливать занятия в музыкальной школе, а в один прекрасный момент взяла и закопала в землю виолончель.

... Много должностей прошла Наталья Чикезова, прежде чем приблизилась к своей мечте и стала оперуполномоченным, а затем старшим оперуполномоченным уголовного розыска. Эта работа оказалась ей в самый раз, по душе и стала делом всей её жизни.

Она помнит всех своих «подопечных», с кем работала.





Было дело... У отсидевшего в очередной раз рецидивиста пропал младший брат. По подозрению в его убийстве старшего задержали. Оперативники гоняли его как помойного кота, чтобы тот сознался в содеянном. А тот — ни в какую, зная наверняка, что труп брата не найдут. Подключилась к его разработке Наталья. Долгие часы проводила она в беседах с задержанным — его вымотала, сама вымоталась... А время предварительного задержания неумолимо подходило к концу и подозреваемого надо было отпускать за недоказанностью вины. Накануне последнего дня она устроила подопечному прощальный ужин — угостила бутербродами с чаем, сигаретой и ушла, признавшись себе, что оказалась бессильна... Ночь не спала всё ходила, размышляла, прикидывала вероятные версии, сопоставляла факты и, вконец, умаявшись, под утро уснула коротким сном. И снится ей, что сидит она за столом, а на нем гора пепла. Она эту гору рукой смахнула, а под ней обнаружила кусочек материи от военной ткани. Как ужаленная, она вскочила и помчалась на работу. Позвала задержанного, а тот, словно почувствовав что-то опасное для себя, стоит как вкопанный и не двигается к табуретке, привинченной к полу в допросной. Заварив чай, предложила выпить и как бы между делом обронила подследственному:

— А я знаю, почему Вы так спокойны, потому что уверены в том, что труп брата мы не найдем. Конечно не найдем — Вы же его сожгли. А где форму военную взяли?





А у самой слёзы непроизвольно хлынули из глаз — так ярко представила картину преступления. Сквозь них она увидела, как после её слов лицо человека мгновенно сделалось серым, и он тоже расплакался. Через какое-то время, немного успокоившись, стал рассказывать как его брат пил много, из дому всё выносил и в один из дней умер прямо в квартире. А у него, только «откинувшегося», за душой ни копейки, и продать нечего после брата. А, как и за что его хоронить? Вот он и додумался его тайно захоронить в стайках — в сарае значит. Соседям сказал, что брат уехал к сожительнице в другой город. А тут потеплело очень, и он подумал, что запах от трупа достигнет носов соседей. Тогда он не придумал ничего лучшего, как выкопать труп, уложить его в металлические ночевки (корыто), сверху прикрыть такими же, и приступить к сожжению брата паяльной лампой. «Вот только ноги не помещались в ночевки, так пришлось их подгибать...» — закончил свой рассказ человек, дважды хоронивший своего брата. Потом, как будто, что вспомнив, спросил, откуда она узнала, что брата он «похоронил» в военной форме? Не сказав ему про свой вещий сон, Наталья задала встречный вопрос:

— А форма откуда?

На что серый человек признался, что он в ней с армии когда-то пришел...

Были среди подопечных старшего оперуполномоченного Натальи Чикезовой и совсем молодые ребята. Оступившиеся по собственной глупости или под влиянием взрослых дядей бравшие на себя чужую вину. Она таких неразумных «хлопчиков», опекала, отводила от них беду. Потом, встречаясь с ней в городе, они, ещё издалека завидев свою кураторшу, кричали ей: — Здравствуйте, тетя Наташа! А она им в ответ: — Привет-привет, племянничек!

Некоторые из них с Днем милиции ее до сих пор поздравляют и с днем рождения. Помнят, что не будь ее в их жизни, кто знает, каким боком повернулась бы к ним судьба и где бы они были сегодня. Для неё такое признание дороже всех званий и наград официальных.

Слово про коллегу

Председатель Гомельского областного Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Дедовец Михаил Иванович:

Наталья Манаповна Чикезова до выхода на заслуженный отдых была ведущей солисткой коллектива художественной самодеятельности УВД Гомельского облисполкома. Она исполняла песенные партии, как в вокально-инструментальном ансамбле, так и в хоровом коллективе. У неё же голос довольно редкий — альт!

И характер у неё редкий. Когда случилась беда под названием «Чернобыль», Наталья была в числе первых добровольцев, отправившихся в «зону» помогать пострадавшим. Там она, как наши артисты в Великую Отечественную войну, поднимала моральный дух и наших сотрудников, и гражданского населения. На тот момент эта была такая струя свежего воздуха! Выступлений в «зоне» ей оказалось мало, и она написала рапорт о переводе её на работу в один из пострадавших районов. Им был Брагинский РОВД и работала она в нем с 1986 по 1988 годы! Это о чем-то да говорит!?





Начальник управления уголовного розыска УВД Гомельского облисполкома полковник милиции Чикунов Виктор Васильевич:

— Знаете, как её у нас в угро зовут? — «Наша Наташа». Это значит — свой человек! Она у нас настоящий спец по воссозданию картин происшедших преступлений.

Когда по факту совершения преступления мы начинаем розыск виновных, то работаем в нескольких направлениях, отрабатываем множество версий, очерчиваем круг людей, которые могут быть причастны к содеянному. Так вот — нашей Наташе нет равных по вычленению так называемых криминальных обстоятельств.

Рассказываю на конкретном примере. В одном из районов областного центра была зверски убита женщина. Все улики были против ее сына, который первым обнаружил труп матери. Вообще-то подозреваемых было 8 человек. Молодой человек мало того, что потерял мать, так ещё при этом оказался в кругу подозреваемых и был задержан. Он замкнулся наглухо, и подступиться к нему было невозможно. «Наша Наташа» сумела подобрать ключик к парню, вызвать его на разговоры-беседы... Шаг за шагом Наташа из всего услышанного вычленила одного из клиентов убитой. Тот проживал в одном с ней доме. Парень вспомнил, как мать жаловалась на него, что тот угрожал ей расправой. Занялись им. Оказалось, любитель выпить и покурить, он задолжал продавщице сигарет и спиртного, и когда она не отпустила ему в долг требуемое, попросту ее убил.

Таких примеров множество. И не зря Наталья Манаповна Чикезова в 2005 году была номинирована на звание «Жемчужина криминальной милиции». А это звание не каждому дано заслужить. Когда у нашей «жемчужины» подошло время для заслуженного отдыха по возрасту, руководство сочло необходимым и целесообразным оставить майора милиции Чикезову на службе сверх возраста, предусмотренного Положением о прохождении службы в органах внутренних дел республики Беларусь.

Сегодня майор милиции, хотя и в отставке, по первому нашему зову мчится на помощь. У неё ещё такой нерастраченный запас энергии, что она готова поделиться им со всеми, кто попал в беду или нуждается в профессиональной её помощи. Такой уж она человек — опер по имени Наташа в звании «Жемчужина криминальной милиции»!