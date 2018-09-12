Фотофакт: в Гомеле выгуливали индийского слона

  • 12 сентября 2018, 13:46
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В Гомеле во дворике между цирком и гостиницей выгуливали индийского слона.

По всей видимости, слон — «артист» Большого Венгерского цирка, представления которого откроют сезон в гомельском цирке 15 сентября.


Фотографию прогулки со слоном выложила в сторис пользователь инстаграма @aleksandra_orzu. Цены на цирковые представления распределились в диапазоне от 7 до 41 рубля. Кроме слона, будет можно увидеть зебр, верблюдов, лам и бегемота.


gomel.today
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