Как будет работать транспорт в дни празднования Дня города

Традиционно в дни празднования Дня города происходят ограничения, изменения и запреты движения транспортных средств на некоторых участках центральных улиц города.

Как сообщили в Гомельском горисполкоме будет смещено движение транспорта по площади имени В. И. Ленина на участке от улицы Пролетарской до улицы Советской на период с 4.00 12 сентября до 14.00 16 сентября с расстановкой дорожных знаков по схеме, согласованной с управлением Государственной автомобильной инспекции управления внутренних дел Гомельского областного исполнительного комитета.

Будет закрыто движение транспортных средств по площади имени В. И. Ленина на участке от улицы Трудовой до проспекта Ленина на период с 8.00 до 15.00 15 сентября с расстановкой дорожных знаков по схеме, согласованной с управлением Государственной автомобильной инспекции управления внутренних дел Гомельского областного исполнительного комитета; по улице Крестьянской, на участке от улицы Советской до улицы Пушкина на период с 20.00 14 сентября до 16.00 15 сентября; по площади Восстания на период с 18.00 14 сентября до 23.00 15 сентября.

Будет запрещена парковка и стоянка транспортных средств: на площади имени В. И. Ленина на период с 4.00 12 сентября до 14.00 16 сентября; на парковке возле государственного учреждения «Гомельский областной центр олимпийского резерва по водным видам спорта и фристайлу» с 22.00 14 сентября до 18.00 15 сентября; на улице Ланге, улице Билецкого и Местном проезде на период с 0.00 до 15.00 15 сентября.

Предполагается организация мест для высадки делегатов и парковку транспортных средств: около стадиона «Центральный» 14 сентября с 18.00 до 22.00 для автобусов делегаций участников фестиваля; на Билецком спуске в районе ресторана «Прованс» с 21.30 до 22.30 15 сентября для членов официальных делегаций; около стадиона «Локомотив» 15 сентября с 18.15 до 22.00 и 16 сентября с 18.15 до 22.00 для членов официальных делегаций.

15 сентября будет закрыто движение транспорта: с 9.00 до 15.00 по улице Советской на участке от площади Восстания до площади имени В. И. Ленина (за исключением автотранспорта, задействованного для обслуживания праздничных мероприятий); с 8.00 до 19.00 по улице Ланге на участке от улицы Пушкина до Местного проезда; с 8.00 до 15.00 по улице Ланге на участке от Местного проезда до улицы Советской; с 8.00 до 15.00 на Местном проезде на участке от улицы Ланге до улицы Билецкого; с 8.00 до 22.00 по улице Мележа; с 9.00 до 15.00 по улице Билецкого на участке от улицы Пушкина до улицы Советской; с 9.00 до 15.00 по улице Комсомольской на участке от улицы Кирова до улицы Советской; с 9.00 до 15.00 по улице Жарковского на участке от улицы Кирова до улицы Советской; с 9.00 до 15.00 по улице Ирининской на участке от улицы Кирова до улицы Пушкина; с 9.00 до 15.00 по улицам Трудовой, Коммунаров; с 9.00 до 15.00 по улице Крестьянской на участке от улицы Советской до улицы Кирова; с 9.00 до 15.00 по улице Пушкина на участке от улицы Крестьянской до улицы Ланге; с 9.00 до 22.00 по площади в микрорайоне «Костюковка» со стороны улиц Незалежности, Первомайской и Октябрьской.

В связи с этим изменится движение общественного транспорта. На период закрытия движения по площади имени В. И. Ленина, улицам Советской, Трудовой, проспекта Ленина автобусы маршрутов №№ 12, 17, 18, 34, 3-Т, 12-Т, 14-Т, 17-Т, 18-Т, 27, 28 будут направлены по проспекту Победы, Привокзальной площади и проспекту Ленина и далее по маршрутам; автобусы маршрута № 3 — по проспекту Победы и Привокзальной площади в прямом и обратном направлениях.

На период закрытия движения по улице Кирова на участке от улицы Крестьянской до проспекта Ленина автобусы маршрутов №№ 11, 38-э, 38-т повезут пассажиров по проспекту Победы в прямом и обратном направлениях;

На период закрытия движения по улице Советской на участке от площади Восстания до площади имени В. И. Ленина троллейбусы маршрутов №№ 1, 4, 10, 15, 16 будут направлены по проспекту Победы в прямом и обратном направлениях, троллейбусы маршрутов №№ 2, 8, 20, 25 — по проспекту Победы, проспекту Ленина в прямом и обратном направлениях;

Во время закрытия движения по улице Мележа автобусы маршрутов № 2а проследуют по улице Богдана Хмельницкого, а также будет увеличено количество автобусов маршрута № 1.