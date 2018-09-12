На белорусско-украинский форум регионов, который состоится в Гомеле в октябре, собирается приехать Петр Порошенко

  • 12 сентября 2018, 11:37
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Президент Украины Петр Порошенко планирует принять участие в белорусско-украинском форуме регионов, который запланирован на конец октября в Гомеле.

«Планируется (участие П.Порошенко в форуме — ИФ)», — заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим журналистам в среду в Минске, отвечая на соответствующий вопрос.

Дипломат отметил, что изначально планировалось, что форум регионов Беларуси и Украины пройдет с участием президентов обеих стран.

Как сообщалось, первый форум регионов Беларуси и Украины пройдет 25-26 октября в Гомеле.

С инициативой проведения такого форума президент Беларуси Александр Лукашенко выступил в июле 2017 года в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

В качестве места проведения мероприятия А.Лукашенко предложил город Гомель. Впоследствии было предложено проводить форумы поочередно в Беларуси и Украине.

С 2014 года ежегодно проходят аналогичные форумы регионов Беларуси и России.


Интерфакс-Запад
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