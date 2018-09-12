20 сентября в Гомеле презентуют фильм «Хрусталь», который Беларусь выдвигает на премию «Оскар»

Драматическая комедия «Хрусталь», получившая положительные отзывы иностранной прессы, выходит в широкий гомельский прокат. 20 сентября в кинотеатре «Мир» состоится презентация с участием режиссера Дарьи Жук. Начало в 16.00. Фильм будет демонстрироваться также в гомельском «МиниОНе» и во всех кинотеатрах области.

Сюжет таков. Действия картины разворачиваются в 1990-е годы в Беларуси. Свободолюбивая девушка-диджей мечтает уехать в Америку, но делает ошибку в заявлении на визу и вынуждена провести неделю в провинциальном белорусском городке, чтобы не лишиться шанса на исполнение своей американской мечты.

Мировая премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Карловых Варах, одном из старейших кинофорумов мира, и главном фестивале в Центральной и Восточной Европе, где картина открыла конкурсную секцию «К Востоку от Запада». В июле «Хрусталь» получил Гран-при на международном кинофестивале в Одессе, а в августе удостоился двух призов в конкурсе «Копродукция. Окно в мир» на фестивале российского кино «Окно в Европу» в Выборге. Фильм продолжает путешествие по миру, он приглашен еще более чем на 20 кинофестивалей: в Великобритании, Германии, США, Египте и других странах. Также фильм стал первой картиной за 20 лет, которую Беларусь выдвигает на соискание премии «Оскар».

Положительные отзывы о картине написали отечественные и многие зарубежные издания, такие как Hollywood Reporter, Screen International. Российский кинокритик Ольга Галицкая после премьеры в Карловых Варах поделилась впечатлениями: «Картина дебютантки Дарьи Жук „Хрусталь“ — лучшее из того, что показало „Окно в Европу“. Лаконичный, запредельно достоверный — в лицах, деталях, репликах, в поворотах сюжета — смешной, страшный, отчаянный и небеспросветный, тем не менее, фильм».

Съемки проходили в Беларуси. Картина создана также при участии кинокомпаний США, Германии, России. Над картиной работала международная съемочная группа, главные роли исполнили Алина Насибуллина («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»), Иван Мулин («Молодёжка») и актриса купаловского театра Светлана Аникей.