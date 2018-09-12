«Как тебе такое, Илон Маск?» Свежий асфальт на улице нагорной удивил местных жителей — фотофакт

  • 12 сентября 2018, 09:53
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В сообществе «Это Гомель, детка!» появились фото свежеуложенного асфальта на улице Нагорной.

Судя по фотографии, дорожное покрытие скорее всего было сделано без соблюдения каких-либо технологий. Местный житель иронично замечает: «Асфальт положили — осталось разметку нанести!»



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Места: Гомель (23398)

Метки: Авто (5771), Общество (31348)

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