Белорусская полиграфия отжигает: часовню-усыпальницу Паскевичей причислили к Гродненским достопримечательностям — фото

  • 12 сентября 2018, 00:25
  • 418
  • 0


Казалось бы, всем известный факт, однако полиграфическое предприятие «Красная звезда» считает, что усыпальница Паскевичей расположена в Гродно.

Гомельчане не смогли не заметить такую серьезную ошибку. В магазинах нашего города они обнаружили тетради с недостоверной информацией: на обложке красуется известная усыпальница с подписью «Гродно. 1870 г.»



Стоит отметить, что на сайте полиграфического предприятия данной тетради найти не удалось. По-видимому, горе-специалисты уже осознали свою ошибку и выпуск приостановили. Однако предыдущий тираж, как оказалось, до сих пор предлагают белорусам, в том числе и гомельчанам.


gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (23390)

Метки: Общество (31337)

Комментарии правила



Самое обсуждаемое





Новое в блогах


Самое читаемое