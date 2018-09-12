Белорусская полиграфия отжигает: часовню-усыпальницу Паскевичей причислили к Гродненским достопримечательностям — фото

Казалось бы, всем известный факт, однако полиграфическое предприятие «Красная звезда» считает, что усыпальница Паскевичей расположена в Гродно.

Гомельчане не смогли не заметить такую серьезную ошибку. В магазинах нашего города они обнаружили тетради с недостоверной информацией: на обложке красуется известная усыпальница с подписью «Гродно. 1870 г.»









Стоит отметить, что на сайте полиграфического предприятия данной тетради найти не удалось. По-видимому, горе-специалисты уже осознали свою ошибку и выпуск приостановили. Однако предыдущий тираж, как оказалось, до сих пор предлагают белорусам, в том числе и гомельчанам.