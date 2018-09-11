С одной стороны хлев, с другой — туалет. В Гомельском районе серьезно заболела 6-месячная малышка, которую кормили смесью на воде из колодца

В Гомельском районе родители чуть не отравили свою 6-месячню дочь. Не задумываясь о последствиях, они делали малышке смесь на воде из колодца, который стоял около... хлева и туалета. Признаки болезни уже были налицо, когда за помощью обратились к специалистам, которые и помогли справиться недугом.

Родственники девочки начали подозревать неладное, когда у малышки пропал аппетит и замедлился вес. На протяжении дня ребенок был вялым и слабым, а кожа приобрела синюшный оттенок.

Над загадкой заболевания специалисту долго ломать голову не пришлось. Выяснилось, что девочка находилась на искусственном вскармливании, а смесь ей готовили из колодезной воды. Родители свято верили, что эта вода чиста и полезна и даже не рассматривали вариант, что именно она является источником всех бед.

Главная же проблема заключалась в расположении колодца. Рядом с ним находился хлев с домашними животными, тут же был и туалет, в котором даже дно не было забетонировано. Такое соседство не допустимо, уверен специалист, и обязательно ударит по здоровью тех, кто пьет воду. Первой жертвой и стал шестимесячный ребенок, ослабленный иммунитет которого тут же проявил себя во всей красе.

Диагноз — водно-нитратная метгемоглобинемия. В крови нитраты взаимодействуют с гемоглобином, превращая его в метгемоглобин, который не способен переносить кислород к тканям. Это приводит к кислородному голоданию и вызывает развитие метгемоглобинемии, поясняет специалист газете «СБ — Беларусь Сегодня».

Как только причина заболевания была искоренена и малышка перешла на бутилированную чистую воду, ребенок быстро пошел на поправку.

Тем не менее начеку следует быть всем и каждому, кто употребляет колодезную воду. Нитраты во рту и в желудке человека проходят различные превращения и восстанавливаются до нитрозаминов — соединений, токсичность которых превышает действие первых более чем в 30 (!) раз. Они запускают окислительные реакции, грозящие не только преждевременным старением организма, но и риском онкологических заболеваний.