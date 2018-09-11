С начала года ВИЧ-положительными на Гомельщине стали почти 500 человек

Показатель заболеваемости в январе-июле составил 33,45 на 100 тысяч населения, что более чем наполовину больше, чем ещё год назад, пишет городской журнал «Белка».

Как сообщили в отделе профилактики ВИЧ/СПИД Гомельского областного цен­тра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, вы­явлены 474 новых случая за­болевания. Таким образом, на территории региона сегодня проживает 7738 человек с ВИЧ-положительным статусом.

В области превалирует поло­вой путь передачи (96% случаев в текущем году). В эпидемиче­ский процесс чаще вовлекают­ся мужчины — 62%. Более тре­ти вновь заболевших находятся в возрасте от 30 до 39 лет. По социальному статусу среди па­циентов преобладают рабочие и лица без определённой дея­тельности.

Специалисты напомнили, что единственным способом своев­ременного выявления инфек­ции остаётся лабораторное об­следование. Проходить его сле­дует не ранее шести недель по­сле рискованной ситуации и за­тем через три месяца, считая от момента возможного зараже­ния.

Набор для тестирования по слюне можно приобрести в ап­теке, также можно бесплатно и анонимно сделать анализ кро­ви на ВИЧ в любом лечебно-профилактическом учрежде­нии республики. Аналогичную процедуру выполняют в отделе профилактики ВИЧ/СПИД на улице Моисеенко, 49.