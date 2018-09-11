Турцию сегодня ночью потрясло... на 4,8 балла. Гомельчанка рассказала, как белорусские туристы пережили ночное землетрясение в Анталии

В турецкой провинции Анталия минувшей ночью произошло землетрясение. Туристы из Беларуси, в том числе и из Гомеля, оказались свидетелями и участниками событий.

Отдых в Турции достаточно долгое время является популярным у жителей Беларуси. Сентябрь на берегах Средиземного моря — едва ли не разгар сезона. Теплое море и экзотика Востока влечет сюда наших людей. Если им, конечно, удалось собрать за год требуемую сумму. В последнее время из Гомеля в Анталию летают чартерные рейсы авиакомпании «Белавиа». Правда, большинство желающих отдохнуть в Кемере и Алании предпочитают вылет из Борисполя — так обходиться заметно дешевле.

Однако помимо кухни со множеством специй, туристов в Турции могут ожидать и более острые ощущения. В ночь на 11 сентября в провинции Анталия произошло землетрясение. Гомельчанка Елена отдыхает в Сиде. Она рассказала «Сильным новостями», каково это, когда во время отдыха тебя потрясает в самом буквальном смысле:

— Это был обычный вечер на курорте. Но мне странной показалась тишина. Обычно здесь без умолку стрекочут цикады, всю ночь слышны голоса ночных птиц. В этот вечер никого не было слышно. В два часа ночи меня словно волной подбросило, всю комнату затрясло. Я это слышала сквозь сон, а когда проснулась — кровать еще секунд 7-10 трясло. Думаю: Господи, что это? Разбудила мужа. Он говорит: «Это землетрясение». Надо или хватать детей, документы и деньги, и выбегать на улицу. Или дальше спать. Через какое-то время все успокоилось и муж спокойно уснул. А я так до утра глаз и не сомкнула, все ждала новых подземных толчков. Больше всего страшно было за детей. К счастью, все обошлось. Больше не трясло.

В случае землетрясения не рекомендуется при эвакуации пользоваться лифтами. При этом, аварийный выход в отеле оказался заблокирован. Отельные гиды о случившемся землетрясении не сообщали и никаких инструкций не проводили. Многие постояльцы отеля не спали целую ночь, до призывов муэдзинов к утренней молитве.

На улице было очень тихо, обычный стрекот цикад и голоса ночных птиц совершенно стихли.

Еще гомельчанка говорит, что существуют легенды о том, что домашние кошки чувствуют приближение ударов подземной стихии. В Турции существует настоящий кошачий культ. Они тут везде, важные и надменные. Накануне землетрясения огромный отельный рыжий кот никаких признаков беспокойства не проявлял.

Многие жители Анталии провели эту ночь на улице, опасаясь повторных толчков.

Сила землетрясения составила 4,8 балла по шакале Рихтера. Жертв и разрушений нет. Турция находится в сейсмически активной зоне. Последнее землетрясение произошло тут в апреле 2018 года. К сожалению, ученые пока не могут точно предсказать время этих стихийных бедствий.

Покидать Турцию туристы из Гомеля в ближайшее время не намерены.