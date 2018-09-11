Оригинальный вор попался в собутыльники жителю Новобелицы: украл сначала ключ от квартиры, а потом обобрал и жилье

Теперь молодой гомельчанин, возможно, будет выбирать собутыльников поосторожнее: с обворовавшим его мужчиной он познакомился в тот же день — в воскресенье.

Поучительная история произошла в Гомеле не выходных. Как рассказали в эфире передачи «Де-факто» на канале «Беларусь 4», двое молодых людей в воскресенье, едва познакомившись, принялись интенсивно выпивать. Пьянка длилась не один час, однако когда, приблизительно около 20 часов вечера, начало темнеть, новоиспеченные друзья разошлись.

Молодой житель Новобелицы был очень удивлен, когда, придя домой, не сумел найти ключа от квартиры. В итоге «под крышу дома своего» ему удалось попасть лишь около полуночи. И этот момент стал для него продолжением неприятных сюрпризов. На месте выяснилось, что к тому моменту в квартире уже похозяйничал посторонний. Выносить, судя по всему, ему пришлось немного, однако планшет он все же похитил.

Сотрудники правоохранительных органов быстро вычислили вора, которым оказался тот самый собутыльник, по всей видимости, предварительно стащивший к «кореша» ключ. Однако планшета при нем уже не оказалось.