Замначальника управления здравоохранения Гомельщины занял пост задержанного руководителя «Белмедтехники»

Сегодня Александр Лукашенко дал согласие на назначение ряда руководителей в сфере здравоохранения, сообщает БелТА. Они пришли на смену ранее задержанным управленцам.

На должность заместителя министра здравоохранения согласован Борис Андросюк. До недавних пор он возглавлял санаторий «Белоруссия» Управделами президента в Ялте. У него уже есть опыт работы в Минздраве.

Николай Куденьчук согласован на должность руководителя «Белмедтехники». Ранее он занимал пост заместителя начальника управления здравоохранения Гомельского облисполкома.

В должности руководителя торгово-производственного госпредприятия «Белфармация» будет трудиться Валентина Игнатенко. До этого она возглавляла могилевскую «Фармацию».

Напомним, ранее сообщалось о задержании замминистра здравоохранения Игоря Лосицкого, руководителя «Белфармации» Вячеслава Гнития и гендиректора «Белмедтехники» Александра Шарака. Позже появилась информация об изменении меры пресечения некоторым из фигурантов «дела медиков».