Уволен первый заместитель председателя Гомельского облисполкома

В настоящее время на официальном сайте Гомельского облисполкома на странице первого заместителя облисполкома удалены данные об Александре Микалуцком.

Как сообщила журналистам помощник первого заместителя председателя Юлия Деркач, Александр Микалуцкий отработал последний день 3 сентября. Трудовые отношения с ним были расторгнуты по соглашению сторон.

Первый заместитель председателя облисполкома курирует комитет по сельскому хозяйству и продовольствию и главное управление землеустройства, Временно эти функции на заместителя председателя облисполкома Андрея Конюшко.

Напомним, что совсем недавно по инициативе прокуратуры на заседании Гомельского облисполкома были рассмотрены результаты работы правоохранительных органов по выявлению коррупционных преступлений, которые совершили должностные лица сельскохозяйственных организаций.

Александр Микалуцкий далеко до общеустановленного пенсионного возраста. Он родился в 1962 году в Шкловском районе Могилевской области. На должность первого заместителям председателя Гомельского облисполкома 23 декабря 2015 года. До этого более двух лет возглавлял Житковичский райисполком. Вершиной карьеры в реальном секторе экономике была должность генерального директора ОАО «Речицкий комбинат хлебопродуктов».