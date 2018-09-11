Начальник областной ГАИ Игорь Макушенко ушел в отставку. Еще в марте он перенес инсульт

  • 11 сентября 2018, 13:19
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Игоря Макушенко, который возглавлял управление ГАИ УВД Гомельского облисполкома, торжественно проводили в отставку.

Еще в марте этого года «Сильные Новости» сообщали, что у начальника областной автоинспекции случился инсульт, и тогда же было высказано предположение, что к работе Игорь Макушенко уже не вернется.

Представители областной власти, а также руководители различных ведомств и организаций, выразили Игорю Макушенко слова благодарности за добросовестную и безупречную службу, сообщают «Гомельские ведомости». На торжественных проводах экс-начальнику ГАИ была вручена почетная грамота от Гомельского облисполкома. В своем ответном слове Игорь Макушенко поблагодарил личный состав УВД и ГАИ за совместный труд.


Игорь Макушенко активно покровительствовал гомельским велосипедистам. Он принимал участие в тысячных велоколоннах в честь открытия велосипедного сезона, продвигал развитие велоинфраструктуры и создание в городе сети велодорожек. Нужно отметить, что во время управления областной ГАИ Игорем Макушенко в Гомеле существенно снизилось количество пешеходных переходов, а многие улицы были перестроены в пользу автомобилистов.


Фото – УГАИ УВД Гомельского облисполкома, gomel.today
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