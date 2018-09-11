Островчанин нашел в Гомельской области в водоеме телефон и задонатил игру на 18$ с чужого аккаунта. Его будут судить, как хакера

23-летний житель Гродненской области обвиняется в преступлении против информационной безопасности.

14 апреля парень был на экскурсии в Гомельской области. В одном из водоемов он нашел мобильный телефон, утерянный в тот же день одногодкой гомельчанином.

На следующий день островчанин изменил профиль в социальных сетях и пароль, заблокировав тем самым аккаунт для потерпевшего. С чужого электронного кошелька он приобрел за 18 ^$ различные внутриигровые продукты в компьютерной стратегии. Как сообщает СК, теперь парню придется ответить перед законом по трем уголовным статьям: «Модификация компьютерной информации», «Умышленное блокирование компьютерной информации» и «Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из корыстной и иной личной заинтересованности». Островчанин находится под подпиской о невыезде. Кроме уголовной, парня настигла еще и административная ответственность за присвоение заведомо чужого имущества. Материальный ущерб потерпевшему обвиняемый добровольно возместил.,