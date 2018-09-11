Чем порадуют гомельчан в День города и на «Сожскiм карагодзе» — полная афиша мероприятий

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
Площадка возле Дворца водных видов спорта
(Мазурова, 114)
12.45
Торжественное открытие республиканской акции «Спортсмены – за безопасность движения» при организации редакции газеты «АВТО дайджест»
13.00-18.00
Республиканская акция «Спортсмены – за безопасность движения»
Площадка возле Ледового дворца
(ул. Мазурова, 110)
12.00-22.00
«ГомельЛэнд»
Катание на электромобилях, сигвеях, продажа игрушек, попкорна, сладкой ваты, шариков, беспроигрышные лотереи
15.00-17.00
«Гомель в красках детства»
Конкурсные и игровые, спортивные программы для детей
12.00-22.00
«Сардэчна запрашаем!»
Работают объекты торговли и общественного питания.
12.00-22.00
«СтритБургер»
Фуд-корт с любимой городской едой
15.00-16.00
«Научное шоу профессора Николя»
Познавательное шоу, научные опыты и эксперименты
15.00-16.00
«ФитнесТайм»
Молодежная площадка для всех желающих
15.00-17.00
«Пою тебе, мой город!»
Праздничная караоке-программа для гостей мероприятия от «Арена-холл»
17.00-20.00
«В ритмах вечернего Гомеля»
выступления творческих коллективов города
20.00-22.00
Дискотека радио «Мир»
Музыкальная программа с участием группы «Милки», Ларисы Грибалевой и группы «Тяни-Толкай»
22.00
Праздничный фейерверк
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
(пр-кт Космонавтов, 70)
10.00-22.00
Работа праздничной выездной торговли; мини-кафе. Фестиваль «Медовое царство»
13.00-22.00
Работа детских аттракционов, торговля сладкой ватой, попкорном, воздушными шарами, карнавальной продукцией, катание на лошадях
17.00-20.00
Конкурс «Каравай-каравай, чей вкуснее – выбирай»; выставка учреждений образования «Мы родом из СССР», интерактивные зоны
«Своей профессией горжусь» предприятий, организаций и учреждений Железнодорожного района, выставка ретро-техники, работа музыкального салона, спортивных площадок «Здоровый я – здоровая семья».
17.00-19.00
Выступление студии танца «ZEFIR», «Фестиваль красок»
18.00-19.30
Выступление участников фестиваля «Сожскі карагод».
19.30 – 22.00
Праздничная концертная программа «Славлю тебя, любимый Гомель!» с участием творческих коллективов предприятий и организаций Железнодорожного района
22.00
Праздничный фейерверк
Микрорайон Костюковка
(площадь микрорайона)
10.00-22.00
Работа праздничной выездной торговли
13.00-22.00
Работа аттракционов, торговля сладкой ватой, попкорном, воздушными шарами, детской карнавальной продукцией
17.30-20.00
Выставки, интерактивные зоны для детей и взрослых.
17.00-18.00
Детская развлекательная программа.
18.00-19.30
Выступление участников фестиваля «Сожскі карагод».
19.30 -22.00
Праздничная концертная программа «Славлю тебя, любимый Гомель!» с участием творческих коллективов предприятий и организаций Железнодорожного района г.Гомеля
Улица Кожара, 6а
(площадка возле ресторана «Пиццбург»)
12.00-22.00
Работа детских аттракционов, фотозона, торговля сладкой ватой, попкорном, воздушными шарами, детской карнавальной продукцией, катание на лошадях, катание на веломобилях
13.00-22.00
ВПЕРВЫЕ
«Фестиваль яблок» от фермерского хозяйства «Гринвэй Фрут».
«Фестиваль меда и кваса»
18.00-22.00
Праздничная концертная программа
22.00
Праздничный фейерверк
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Микрорайон «Любенский»
(ул.И.Мележа)
16.00-22.00
16.00-20.00
Районный праздник
«Гомель – город, где создается история»
- «Книгу Гомеля листая…» - увлекательная историческая квест-игра для взрослых и детей.
- «Малая Родина - Гомель» – выставки этнографии, ретро, арт-проектов, интерактивные площадки, фото-зоны, тантамарески.
- Арт-проект «Чемоданное настроение» - эксклюзивная выставка национальных культур.
- «Нано-техно+» - выставка молодежных инициатив.
- «Лица города» - найди себя на 20-метровом баннере и получи приз;
- «Город для больших и маленьких» – игровые площадки для семейного отдыха, спортивные площадки, «Молочный город» – конкурсно-игровые программы при поддержке ОАО «Милкавита».
18.00-19.00
ВПЕРВЫЕ
«Гомельские снайперы» – биатлон-шоу, конкурсная программа при поддержке ОАО «Милкавита»
17.00-22.00
«Этот город самый лучший!»
Концертная программа с участием творческих коллективов и исполнителей, участников IX Международного фестиваля хореографического искусства «Сожскі карагод».
16.00-22.00
Работа праздничной торговли, аттракционов
22.00
Праздничный фейерверк
НОВОБЕЛИЦКИЙ РАЙОН
Зона отдыха «Пруды»
17.00-22.00
17.00-20.00
Районный праздник « Мой родны Гомель, ты – сэрца Беларусі!»
Работа детских игровых площадок «Территория радости» и спортивных площадок «Вместе - спорт и молодежь!»
17.00-20.00
Работа интерактивных площадок «Простые лайфхаки»
12.00-22.00
Работают праздничные торговые ряды
17.00-19.00
Творческая площадка «Я люблю Гомель» (показ-демонстрация осенней моды, конкурс среди домашних питомцев «Модные лапки», показательные выступления ОО «Гомельский казачий округ», выступление танцевального спортивного клуба «VIP» и фитнес-клуба «Апельсин»)
17.00-20.00
Катание на лошадях и пони. Конно-спортивный клуб «Буцефал»
Театрализованные подворья учреждений образования (мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, цветочные композиции)
Выставочная экспозиция воспитанников Центра социального обслуживания населения Новобелицкого района г.Гомеля
17.00-22.00
Работа выставочных экспозиций и тематических подворий предприятий и организаций района «Городской вернисаж»
«Ритмы вечернего Гомеля!»
Праздничный концерт творческих коллективов района, популярных кавер-бэндов и участников IX Международного фестиваля хореографического искусства «Сожскi карагод»
22.00
Праздничный фейерверк