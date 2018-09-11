Чем порадуют гомельчан в День города и на «Сожскiм карагодзе» — полная афиша мероприятий

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН Площадка возле Дворца водных видов спорта (Мазурова, 114) 12.45 Торжественное открытие республиканской акции «Спортсмены – за безопасность движения» при организации редакции газеты «АВТО дайджест» 13.00-18.00 Республиканская акция «Спортсмены – за безопасность движения» Площадка возле Ледового дворца (ул. Мазурова, 110) 12.00-22.00 «ГомельЛэнд» Катание на электромобилях, сигвеях, продажа игрушек, попкорна, сладкой ваты, шариков, беспроигрышные лотереи 15.00-17.00 «Гомель в красках детства» Конкурсные и игровые, спортивные программы для детей 12.00-22.00 «Сардэчна запрашаем!» Работают объекты торговли и общественного питания. 12.00-22.00 «СтритБургер» Фуд-корт с любимой городской едой 15.00-16.00 «Научное шоу профессора Николя» Познавательное шоу, научные опыты и эксперименты 15.00-16.00 «ФитнесТайм» Молодежная площадка для всех желающих 15.00-17.00 «Пою тебе, мой город!» Праздничная караоке-программа для гостей мероприятия от «Арена-холл» 17.00-20.00 «В ритмах вечернего Гомеля» выступления творческих коллективов города 20.00-22.00 Дискотека радио «Мир» Музыкальная программа с участием группы «Милки», Ларисы Грибалевой и группы «Тяни-Толкай» 22.00 Праздничный фейерверк ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН (пр-кт Космонавтов, 70) 10.00-22.00 Работа праздничной выездной торговли; мини-кафе. Фестиваль «Медовое царство» 13.00-22.00 Работа детских аттракционов, торговля сладкой ватой, попкорном, воздушными шарами, карнавальной продукцией, катание на лошадях 17.00-20.00 Конкурс «Каравай-каравай, чей вкуснее – выбирай»; выставка учреждений образования «Мы родом из СССР», интерактивные зоны «Своей профессией горжусь» предприятий, организаций и учреждений Железнодорожного района, выставка ретро-техники, работа музыкального салона, спортивных площадок «Здоровый я – здоровая семья». 17.00-19.00 Выступление студии танца «ZEFIR», «Фестиваль красок» 18.00-19.30 Выступление участников фестиваля «Сожскі карагод». 19.30 – 22.00 Праздничная концертная программа «Славлю тебя, любимый Гомель!» с участием творческих коллективов предприятий и организаций Железнодорожного района 22.00 Праздничный фейерверк Микрорайон Костюковка (площадь микрорайона) 10.00-22.00 Работа праздничной выездной торговли 13.00-22.00 Работа аттракционов, торговля сладкой ватой, попкорном, воздушными шарами, детской карнавальной продукцией 17.30-20.00 Выставки, интерактивные зоны для детей и взрослых. 17.00-18.00 Детская развлекательная программа. 18.00-19.30 Выступление участников фестиваля «Сожскі карагод». 19.30 -22.00 Праздничная концертная программа «Славлю тебя, любимый Гомель!» с участием творческих коллективов предприятий и организаций Железнодорожного района г.Гомеля Улица Кожара, 6а (площадка возле ресторана «Пиццбург») 12.00-22.00 Работа детских аттракционов, фотозона, торговля сладкой ватой, попкорном, воздушными шарами, детской карнавальной продукцией, катание на лошадях, катание на веломобилях 13.00-22.00 ВПЕРВЫЕ «Фестиваль яблок» от фермерского хозяйства «Гринвэй Фрут». «Фестиваль меда и кваса» 18.00-22.00 Праздничная концертная программа 22.00 Праздничный фейерверк СОВЕТСКИЙ РАЙОН Микрорайон «Любенский» (ул.И.Мележа) 16.00-22.00 16.00-20.00 Районный праздник «Гомель – город, где создается история» - «Книгу Гомеля листая…» - увлекательная историческая квест-игра для взрослых и детей. - «Малая Родина - Гомель» – выставки этнографии, ретро, арт-проектов, интерактивные площадки, фото-зоны, тантамарески. - Арт-проект «Чемоданное настроение» - эксклюзивная выставка национальных культур. - «Нано-техно+» - выставка молодежных инициатив. - «Лица города» - найди себя на 20-метровом баннере и получи приз; - «Город для больших и маленьких» – игровые площадки для семейного отдыха, спортивные площадки, «Молочный город» – конкурсно-игровые программы при поддержке ОАО «Милкавита». 18.00-19.00 ВПЕРВЫЕ «Гомельские снайперы» – биатлон-шоу, конкурсная программа при поддержке ОАО «Милкавита» 17.00-22.00 «Этот город самый лучший!» Концертная программа с участием творческих коллективов и исполнителей, участников IX Международного фестиваля хореографического искусства «Сожскі карагод». 16.00-22.00 Работа праздничной торговли, аттракционов 22.00 Праздничный фейерверк НОВОБЕЛИЦКИЙ РАЙОН Зона отдыха «Пруды» 17.00-22.00 17.00-20.00 Районный праздник « Мой родны Гомель, ты – сэрца Беларусі!» Работа детских игровых площадок «Территория радости» и спортивных площадок «Вместе - спорт и молодежь!» 17.00-20.00 Работа интерактивных площадок «Простые лайфхаки» 12.00-22.00 Работают праздничные торговые ряды 17.00-19.00 Творческая площадка «Я люблю Гомель» (показ-демонстрация осенней моды, конкурс среди домашних питомцев «Модные лапки», показательные выступления ОО «Гомельский казачий округ», выступление танцевального спортивного клуба «VIP» и фитнес-клуба «Апельсин») 17.00-20.00 Катание на лошадях и пони. Конно-спортивный клуб «Буцефал» Театрализованные подворья учреждений образования (мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, цветочные композиции) Выставочная экспозиция воспитанников Центра социального обслуживания населения Новобелицкого района г.Гомеля 17.00-22.00 Работа выставочных экспозиций и тематических подворий предприятий и организаций района «Городской вернисаж» «Ритмы вечернего Гомеля!» Праздничный концерт творческих коллективов района, популярных кавер-бэндов и участников IX Международного фестиваля хореографического искусства «Сожскi карагод» 22.00 Праздничный фейерверк