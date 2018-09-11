Чем порадуют гомельчан в День города и на «Сожскiм карагодзе» — полная афиша мероприятий

  • 11 сентября 2018, 11:55
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ПРОГРАММА 
праздничных мероприятий IХ Международного фестиваля хореографического искусства «Сожскi карагод» и Дня города


13 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА


Детская хореографическая школа искусств

(ул.50 лет БССР, 8)

14.00

Открытие скульптуры «Балерина», посвященной Международному фестивалю хореографического искусства «Сожскi карагод»


14 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА 

Городской центр культуры

(ул.Ирининская, 16)

10.00-13.00

Конкурс народно-сценического и фольклорно-бытового танца

14.00

Конкурс эстрадного танца

Стадион «Центральный»

(пл.Восстания, 1)

20.00

Торжественное открытие IX Международного фестиваля хореографического искусства «Сожскi карагод»


15 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА


Городской центр культуры

(ул.Ирининская, 16)

10.00-14.00

Конкурс современного танца.

Конкурс балетмейстерских работ

Площадь им.В.И.Ленина

11.00-11.45

Открытие Дня города – музыкально-театрализованный пролог

11.45-15.00

Концертная программа с участием театра Ирины Дорофеевой

Площадка у Гомельского государственного медицинского университета, ул.Ланге, 5

10.30-19.00  

Молодежная концертно-развлекательная программа. Интерактивные зоны. Городской кубок «Самый сильный гомельчанин»

Местный проезд

(улицы Билецкого-Ланге)

10.00-15.00

Выставочная панорама учреждений высшего, среднего специального и профессионально-технического образования города Гомеля

    

Улица Советская

(от площади им.В.И.Ленина до ул.Ланге),  улица Ланге

11.00-15.00

«Сожскi карагод» – интерактивные зоны, выставки. Выставочная зона «Бренды Гомеля»

Улица Советская – улица Крестьянская

11.00-15.00

 Концертная программа участников фестиваля

Сквер им.Громыко

9.00-20.00

Областной праздник-ярмарка «Хобби бум».

II Фэст уличных искусств «На одной волне».

Город мастеров.

Арт-кафе на Ирининской

Площадка возле Гомельского государственного цирка

(ул.Советская)

11.00-21.00

Городок аттракционов

Площадь Восстания

12.00-15.00

Развлекательная программа от автоцентра «Лифан-Центр Гомель».

11.00-21.00

Работа предприятий розничной торговли и общественного питания. Городок аттракционов.

ГОМЕЛЬСКИЙ ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ АНСАМБЛЬ

Площадка у Гомельского областного дворца творчества детей и молодежи

12.00-15.00

Праздничная концертно-развлекательная программа

Центральная эстрада парка

12.00-15.00 

Гала-концерт участников фестиваля Афганской песни 

15.00-18.00

Концерт вокального ансамбля «Лянок» (г.Тюмень) и творческих коллективов Городского центра культуры

НАБЕРЕЖНАЯ реки СОЖ

Лебяжий пруд

12.00-15.00

Концертная площадка учреждений дошкольного и среднего образования

Площадка от Лебяжьего пруда до Киевского спуска

12.00-15.00

Интерактивно-выставочные зоны общеобразовательных учреждений и дошкольных учреждений

Киевский спуск

12.00-15.00 

Интерактивно-выставочные зоны учреждений образования

Площадка у скульптуры «Лодочник»

12.00-15.00     

Концертно-развлекательная площадка детских школ искусств города Гомеля

9.00-22.00

Фестиваль уличной еды «Food Park»

от Киевского спуска до Билецкого спуска

12.00-15.00

Интерактивные спортивные зоны

Билецкий спуск

12.00-15.00

Концертно-развлекательная программа творческих коллективов г.Гомеля

17.30-19.00

Выступление кавер-бэндов Salli, Ангар, JollyWood

19.00-20.00

Выступление cover band «Минское море»

20.00-22.00

Развлекательная программа от «Правда Радио»

21.00

Выступление группы «Дрозды»

22.00

Праздничный фейерверк

Стадион «Центральный»

(пл.Восстания, 1)

15.30

Концерт Народной артистки России Валерии

Стадион «Локомотив»

(ул.Богдана Хмельницкого, 29)

19.00

Открытие турнира по спортивным бальным танцам «Золотая Рысь



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

Площадка возле Дворца водных видов спорта

(Мазурова, 114)

12.45

Торжественное открытие республиканской акции «Спортсмены – за безопасность движения» при организации редакции газеты «АВТО дайджест»

13.00-18.00

Республиканская акция «Спортсмены – за безопасность движения»

Площадка возле Ледового дворца

(ул. Мазурова, 110)

12.00-22.00

«ГомельЛэнд»

Катание на электромобилях, сигвеях, продажа игрушек,  попкорна, сладкой ваты, шариков, беспроигрышные лотереи

15.00-17.00

«Гомель в красках  детства»

Конкурсные  и игровые, спортивные  программы для детей

12.00-22.00

«Сардэчна запрашаем!»

Работают объекты торговли и общественного питания.

12.00-22.00

«СтритБургер»

Фуд-корт с любимой городской  едой

15.00-16.00

 «Научное  шоу  профессора  Николя»

Познавательное шоу, научные опыты  и  эксперименты

15.00-16.00

«ФитнесТайм»

Молодежная площадка для всех желающих

15.00-17.00

«Пою  тебе, мой город!»

Праздничная   караоке-программа для гостей  мероприятия  от   «Арена-холл»

17.00-20.00

«В ритмах вечернего  Гомеля»

выступления   творческих коллективов  города

20.00-22.00

Дискотека радио «Мир»

Музыкальная  программа  с участием  группы «Милки», Ларисы  Грибалевой  и группы «Тяни-Толкай»

22.00

Праздничный фейерверк

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

(пр-кт Космонавтов, 70)

10.00-22.00 

Работа праздничной выездной торговли;   мини-кафе. Фестиваль «Медовое царство»

13.00-22.00

Работа  детских аттракционов, торговля сладкой ватой, попкорном, воздушными шарами, карнавальной продукцией, катание на лошадях

17.00-20.00

Конкурс «Каравай-каравай, чей вкуснее – выбирай»; выставка  учреждений образования «Мы родом  из СССР»,  интерактивные зоны

«Своей  профессией горжусь» предприятий, организаций  и учреждений Железнодорожного района, выставка ретро-техники, работа музыкального салона, спортивных площадок  «Здоровый я – здоровая семья».

17.00-19.00

Выступление студии танца «ZEFIR», «Фестиваль красок»

18.00-19.30 

Выступление участников фестиваля «Сожскі карагод».

19.30 – 22.00

Праздничная концертная программа «Славлю тебя,  любимый Гомель!» с участием творческих  коллективов предприятий  и организаций Железнодорожного района

22.00

Праздничный фейерверк

Микрорайон Костюковка

(площадь микрорайона)

10.00-22.00

Работа праздничной выездной торговли

13.00-22.00 

Работа аттракционов, торговля сладкой ватой, попкорном, воздушными шарами, детской карнавальной  продукцией

17.30-20.00 

Выставки, интерактивные зоны для детей и взрослых.

17.00-18.00

Детская развлекательная программа.

18.00-19.30

Выступление  участников фестиваля «Сожскі карагод».

19.30 -22.00

Праздничная  концертная программа  «Славлю тебя, любимый  Гомель!» с участием творческих коллективов предприятий  и организаций Железнодорожного района г.Гомеля

Улица Кожара, 6а

(площадка возле ресторана «Пиццбург»)

12.00-22.00

Работа детских аттракционов, фотозона, торговля сладкой ватой, попкорном, воздушными шарами, детской карнавальной продукцией, катание на лошадях, катание на веломобилях

13.00-22.00

ВПЕРВЫЕ

 «Фестиваль яблок» от фермерского хозяйства «Гринвэй Фрут».

«Фестиваль меда и кваса»

18.00-22.00

Праздничная концертная программа

22.00

Праздничный фейерверк

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

Микрорайон «Любенский»

(ул.И.Мележа)

16.00-22.00

 

16.00-20.00

Районный праздник 

«Гомель – город, где создается история»

- «Книгу Гомеля листая…» - увлекательная историческая  квест-игра для взрослых и детей.

- «Малая Родина - Гомель» – выставки этнографии, ретро, арт-проектов, интерактивные площадки, фото-зоны, тантамарески.

-   Арт-проект «Чемоданное настроение» - эксклюзивная выставка национальных культур.

- «Нано-техно+» - выставка молодежных инициатив.

- «Лица города» - найди себя на 20-метровом баннере и получи приз;

- «Город для больших  и маленьких»  –  игровые площадки для семейного отдыха, спортивные площадки, «Молочный город» – конкурсно-игровые программы при поддержке  ОАО «Милкавита».

18.00-19.00

ВПЕРВЫЕ

«Гомельские снайперы» – биатлон-шоу, конкурсная программа при поддержке ОАО «Милкавита»

17.00-22.00

«Этот город самый лучший!»

Концертная программа с участием творческих коллективов и исполнителей, участников IX Международного фестиваля хореографического искусства «Сожскі карагод».

16.00-22.00

Работа праздничной торговли, аттракционов

22.00

Праздничный фейерверк

НОВОБЕЛИЦКИЙ РАЙОН

Зона отдыха «Пруды»

17.00-22.00

 

17.00-20.00

Районный праздник « Мой родны Гомель, ты – сэрца Беларусі!»

Работа  детских игровых площадок «Территория радости» и спортивных площадок «Вместе - спорт и молодежь!»

17.00-20.00

Работа интерактивных площадок «Простые лайфхаки»

12.00-22.00

Работают праздничные торговые ряды

17.00-19.00

Творческая площадка «Я люблю Гомель» (показ-демонстрация осенней моды, конкурс среди домашних питомцев «Модные лапки», показательные выступления ОО «Гомельский казачий округ», выступление танцевального спортивного клуба «VIP» и фитнес-клуба «Апельсин»)

17.00-20.00

Катание на лошадях  и пони. Конно-спортивный клуб «Буцефал»

Театрализованные подворья учреждений образования (мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, цветочные композиции)

Выставочная экспозиция  воспитанников Центра социального обслуживания населения  Новобелицкого района   г.Гомеля

17.00-22.00

Работа выставочных экспозиций  и тематических подворий предприятий и организаций района  «Городской вернисаж»

«Ритмы вечернего Гомеля!»

Праздничный  концерт творческих коллективов района, популярных кавер-бэндов и участников IX Международного фестиваля  хореографического  искусства «Сожскi карагод»

22.00

Праздничный фейерверк



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