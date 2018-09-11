Может, поможет. Гомельские хоккеисты освятили автобус команды

  • 11 сентября 2018, 11:31
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В Гомеле команда хоккейного клуба «Гомель-2» и тренерский состав, во главе с главным тренером команды Владимиром Магдеевым, посетили 9 сентября православный храм Георгия Победоносца.

Настоятель прихода протоиерей Димитрий Гончаров отслужил молебен перед началом сезона, окропил всех святой водой, провел беседу о таинствах церкви и здоровом образе жизни, пожелал членам команды Божьей помощи и побед, а затем освятил автобус команды, сообщает eparhiya.by.

Капитан команды поблагодарил священнослужителя за молитву, за теплые слова и вручил шарф и майку с логотипом команды.


krynica.info
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