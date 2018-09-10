В Гомельской области увольняют чаще, чем нанимают. Количество увольнений по сокращению и по ликвидации организаций выросло на 86%

За первое полугодие 2018 года численность уволенных работников организациями (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) превысила численность работников принятых на работу на 5304 человек.

Об этом свидетельствуют данные приведенные в статистическом бюллетене «Социально-экономическое положение Гомельской области в январе — июле 2018 г.» Главного статистического управления Гомельской области.

Общее количество уволенных в первом полугодии оказалось выше количества нанятых на 13%.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года количество увольнений в случае ликвидации организации, сокращения численности или штата работников выросло на 86 % и составило 419 человек.

На четверть увеличилось количество увольнений за прогул и другие нарушения трудовой дисциплины. Если в первом полугодии 2017 года по данной причине уволили 1520 работников, то в нынешнем году — уже 1897 человек или 4,1% от общей численности уволенных. Причем увеличение количества уволенных за нарушения по сравнению с прошлым годом стабильно отмечалось в каждом месяце полугодия.