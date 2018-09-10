«Ночь классиков» пройдёт 14 сентября в Гомельской областной библиотеке

Гомельская областная универсальная библиотека имени В.И. Ленина приглашает жителей города 14 сентября на свой праздник. Здесь с 19.00 до 22.00 пройдёт юбилейная пятая «Ночь в библиотеке». Она будет посвящена классике и классикам в области литературы, музыки, театра, юриспруденции и науки.

Участников «Ночи классиков» ждут интерактивно-познавательная игра «Средневековые бестиарии и литературные мистификации», выставка к юбилею Льва Толстого «Приносит времени река его творенья сквозь года». На разных площадках прозвучат произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Анны Ахматовой, положенные на музыку гомельских композиторов и многое другое.

На втором этаже библиотеки желающие смогут получить уроки классического танца, того самого, который танцевала Наташа Ростова на своём первом балу. Самые смелые попробуют силы в литературном квесте «Найди своего классика». А поклонники библиотечного театра «Грачи» смогут насладиться игрой актёров во время премьеры спектакля «Неслучайные встречи».

Впервые в рамках «Ночи» откроет свои двери «Научное кафе», где профессор Гомельского государственного медицинского университета Наталья Галиновская и преподаватель Роман Кулеш порассуждают о чтении и его влиянии на работу мозга.

Так же своеобразным экспериментов в эту «Ночь» станет работа «абонемента» в штатном режиме. Читатели смогут записаться в библиотеку или вернуть без возмещения задолженности книгу.