В Гомельском районе задержали минчанина, который в машине перевозил 16 патронов

  • 10 сентября 2018, 11:32
  • 1269
  • 0


Правоохранители задержали жителя городского поселка Городея Несвижского района в агрогородке Красное 7 сентября в 20.35, сообщает сайт МВД.

В личном авто мужчины — «Мицубиси» — обнаружено и изъято 16 патронов калибра 9 мм.

В отношении минчанина возбуждено уголовное дело за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.


Гомельская правда
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (23376)

Метки: Криминал (10533)

Комментарии правила



Самое обсуждаемое





Новое в блогах


Самое читаемое