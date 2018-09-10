Мурлык. В Гомеле прошла Международная выставка «Золотая Кошка —2018» — фото

8 и 9 сентября в гомельском ДК Железнодорожников заводчики из Беларуси, стран СНГ и Европы показали лучших представителей из семейства кошачьих и выбрали «Золотую Кошку Гомеля».

На выставке можно было не только увидеть уникальные породы кошек, такие как скоттиш-фолды, рексы, сфинксы всех типов, азиатские кошки, мейн-куны невероятных размеров, рэгдоллы, норвежские лесные кошки, сиамские и ориентальные, но послушать интересные рассказы от судей по вопросам питания и ухода за кошками и котами.

На протяжении двух дней гости выставки принимали участие в мастер-классах, форум-презентациях, конкурсах и развлекательных шоу. Организаторы мероприятия приложили максимум усилий, чтобы эта выставка запомнилась не только гостям, но и участникам «Золотой Кошки Гомеля».



































































































































