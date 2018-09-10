Здравствуй, школа! Подборка школьных фото из инстаграма «Сильных новостей» и тема следующего флешмоба

Началась вторая неделя школьной поры, которая для кого-то оказалась началом взрослой жизни. Другие же школьники продолжили свое путешествие в страну знаний. И мы с удовольствием вспоминаем 1 сентября для тех, кто в этом году в первый раз отправился в школу.

А еще гомельчане размещали свои старые школьные фото, еще со временем СССР! Пожалуй, это получился самый теплый и добрый флешмоб.



А тема этой недели — РАБОТА. Понедельник, как известно, день тяжелый... Предлагаем немного отвлечься от будничной суеты и рассказать нам о своей работе. Подходит все: начиная с селфи на рабочем месте и заканчивая фото с любимыми коллегами. Расскажите нам и всем гомельчанам, чем вы занимаетесь и почему выбрали именно эту работу!

Что нужно сделать?

1. Выложить в свой инстаграм фото с темой «работа». Это может быть все, что характеризует вашу сферу деятельности.

2. Добавить #GomelTodayJob и отметить на фото @gomeltoday.

3. Ждать, когда в начале следующей недели ваше фото появится в наших социальных сетях.

Фото, присланные в директ, не участвуют.

Теплой вам осени и хороших воспоминаний!