Интерактивное пространство для всей семьи — FUTURE LIVE!

Вы готовы отправиться в межгалактическое путешествие?





Инопланетные существа, волшебные и удивительные растения и все обилие галактик в одном пространстве: в Гомеле в ТЦ Карусель открылась необычная интерактивная выставка для всей семьи Future LIVE!, созданная при помощи современных мультимедийных технологий: 3D-mapping’a, интерактивной проекции, виртуальной и дополненной реальности.

Future LIVE! — это 16 ярких и красочных арт-объектов и видео-инсталляций, выполненных в формате Edutainment. Это означает, что экспонаты и развлекают, и наглядно демонстрируют работу мира вокруг нас, учат общению с окружающей реальностью и помогают развитию креативного мышления. Экспозиция объединена одной тематикой и направлена на коллективное взаимодействие: взрослые и дети с восторгом заселяют неизведанную планету придуманными животными, наблюдают за рождением новых звезд, устраивают танцевальные соревнования на астероидах, с радостью с малышами съезжают с горок, оставляя за собой звездный шлейф и создают извержение вулкана, используя кинетический песок.

Future LIVE — это место, где и взрослые, и дети найдут для себя захватывающие воображение активации, и, конечно, проведут время ярко и насыщенно!

Future LIVE! работает ежедневно с 10:00 до 20:00 в ТЦ «Карусель» (ул. Советская 149).

На путешествие по миру future LIVE рекомендовано запланировать 2-3 часа.

Детям до 2-х лет вход бесплатный.

Для инвалидов вход по предъявлению удостоверения бесплатный.





Билеты можно приобрести на сайте futurelive.by, а также в кассе, которая расположена на входе в выставочное пространство в ТЦ «Карусель».

Новые магазины в ТЦ Карусель:

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ТЦ КАРУСЕЛЬ

www.tckarusel.by

vk.com/karusel_tc

www.instagram.com/tc.karusel

г. Гомель, ул. Советская, 149 (пересечение ул. Советская- Ефремова)

Пн-Вс 10:00 — 20:00

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