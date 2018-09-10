«Водитель едва на ногах». В Гомеле пьяный водитель хотел скрыться от ГАИ — план не удался

  • 10 сентября 2018, 09:38
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В Советском районе ГАИ снова гонялась за пьяным водителем. К счастью, из людей никто не пострадал, а ведь последствия могли быть самые печальные.

Об инциденте редакции «Сильных Новостей» стало известно от читателей.

 Мужчины «заправились» на «Бароне», по видимости, за догонкой ездили, — рассказывает Андрей. — На перекрёстке проехали, едва не зацепив пешеходов на зебре. Патруль оперативно сработал: сначала сигнал, потом маячки. С третьего раза «Мерс» остановился. Водитель едва на ногах.

Подробности происшествия выясняются.


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Места: Гомель (23369)

Метки: Авто (5758), Происшествия (12846)

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