«Водитель едва на ногах». В Гомеле пьяный водитель хотел скрыться от ГАИ — план не удался

В Советском районе ГАИ снова гонялась за пьяным водителем. К счастью, из людей никто не пострадал, а ведь последствия могли быть самые печальные.

Об инциденте редакции «Сильных Новостей» стало известно от читателей.

— Мужчины «заправились» на «Бароне», по видимости, за догонкой ездили, — рассказывает Андрей. — На перекрёстке проехали, едва не зацепив пешеходов на зебре. Патруль оперативно сработал: сначала сигнал, потом маячки. С третьего раза «Мерс» остановился. Водитель едва на ногах.

Подробности происшествия выясняются.