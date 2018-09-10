Вот и осень. Погода в Гомеле на неделю

  • 10 сентября 2018, 09:13
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Вторая декада сентября уже напоминает осень: будут и теплые деньки, и грозы, и сильный ветер — всего понемножку.

Синоптики советуют не расслабляться. Дождь сегодняшней ночью был только началом. В течение дня возможны грозы, которые прекратятся лишь к завтрашнему утру.

Однако столбик термометра опускаться вниз не намерен. В течение всей недели температура будет колебаться в районе +23°С, а к пятнице и вовсе воздух прогреется до +25°С.


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Места: Гомель (23369)

Метки: Погода (1898), Главное (6266)

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