В Гомельском районе трёхлетняя девочка выпала из окна второго этажа

  • 09 сентября 2018, 15:20
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Девочка 2015 года рождения, проживающая в поселке Юбилейный, выпала из окна второго этажа.

Жизни ребенка ничего не угрожает. Семья, в которой живет и воспитывается ребенок, многодетная. В СОП не состоит.

О случившемся мама девочки сообщила воспитателю детского сада, который посещает ребенок.


Гомельские ведомости
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Места: Гомель (23366), Юбилейный (10)

Метки: Происшествия (12841)

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