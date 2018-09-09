В Гомельской области ГАИ до конца сентября будет активно выявлять авто, не прошедшие техосмотр

Госавтоинспекция Гомельской области в период с 6 по 30 сентября 2018 года проводит профилактические мероприятия под названием «Гостехосмотр» по контролю за своевременностью получения разрешения на допуск к участию в дорожном движении.

За 8 месяцев текущего года за управление транспортными средствами в отношении которых не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении на территории Гомельской области к административной ответственности привлечено более 41000 водителей, а также более 900 должностных лиц за допуск к участию в дорожном движении транспортных средств с техническими неисправностями, при наличии которых участие в дорожном движении запрещено или без разрешения на допуск к участию в дорожном движении.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с ч.5 статьи 18.12 КоАП Республики Беларусь за управление транспортным средством в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин, а в случае повторного нарушения в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, штраф составит от 2 до 5 базовых величин.