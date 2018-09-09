Делаем запасы на зиму. Где в Гомеле пройдут постоянно действующие осенние ярмарки

  • 09 сентября 2018, 09:56
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В Гомеле с 10 сентября будут организованы площадки для постоянно действующих ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции, потребительских товаров, изделий народных промыслов. Об этом сообщили в управления торговли и услуг Гомельского горисполкома.

Ярмарки будут работать с учётом погодных условий до 30 ноября с 9.00 до 19.00.

В Железнодорожном районе Гомеля приобрести продукцию можно:

  • на площадке в районе рынка «Торговые ряды «Юбилейные» ОАО «Комплекс-партнёр» по улице Юбилейной, 10а;
  • территории рынка «Заводской» по улице Царикова, 1;
  • на парковочной площадке в торце магазина «Экономмаркет» по улице П. Бровки, 45;
  • на площадке в районе остановки общественного транспорта «Универсам «Сельмашевский» по улице Дворникова;
  • на территории рынка Костюковского филиала Гомельского центрального рынка по улице Басенкова, 9.

В Советском районе ярмарки будут работать:

  • на парковочной площадке в районе магазина Mart Inn по улице Барыкина, 143;
  • на парковочной площадке в районе торгового дома «Энергетик», микрорайона «Энергетиков», 8;
  • на парковочном кармане у центрального входа в универсальный всесезонный каток по проспекту Речицкий, 109;
  • на площадке в районе домов №№ 115, 107 по улице Быховской (дворовая территория магазина «Доброном»).

В Центральном районе Гомеля вас ждут:

  • на парковочной площадке перед универсальным магазином № 2 «Кленковский» по улице Макаёнка, 27, корп. 3;
  • на парковочной площадке в районе дома № 47 улицы Свиридова;
  • на парковочной площадке в районе дома № 127а по улице Мазурова;
  • на парковочной площадке в районе домов № 42 и № 42А по улице Чечерской (около контейнерной площадки).

В Новобелицком районе Гомеля ярмарки начнут работать с 17 сентября и пройдут на площадке в районе зоны отдыха «Пруды» по улице Ильича.


Ирина Александрова, Гомельские ведомости
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