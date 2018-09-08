Фоторепортаж: ловить рыбу среди мусора пытаются в Гомеле

Чуден Сож в любую погоду. Особенно в предрассветной мгле и на вечерней зорьке. Наверное, именно поэтому так любят рыбаки посидеть с удочками и спиннингами в тишине и благодати вдоль гомельской набережной.

Правда, удивляет, что на волнах покачиваются не только поплавки, но и пустые бутылки. Казалось бы, сами рыбаки заинтересованы в чистоте вод. Чего стоит взять сачок и выловить мусор? Но у любителей рыбной ловли, видимо, другое мнение. Может быть, бутылки в заросшей ряской воде — способ привлечь рыбу?































