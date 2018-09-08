В Гомеле в очередной раз попытаются продать кинотеатр

20 сентября 2018 года комитет «Гомельоблимущество» проведет аукцион по продаже неиспользуемых объектов государственной собственности, расположенных на территории г. Гомеля и Гомельской области.

В Гомеле по ул. Юбилейная, 9, предложено к продаже здание кинотеатра общей площадью более 3 тыс. кв. м. Объект выставлялся на продажу с понижением начальной цены на 20% и 50%. Сейчас цена на него снижена на 80% и составляет 640,2 тыс.рублей.

Также по ул. Братьев Лизюковых, 2а, к продаже предложен комплекс зданий (административно-хозяйственное, торговые склады, гаражи) со снижением цены на 80% (за 336,8 тыс. рублей).



