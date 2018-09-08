На «Старом Аэродроме» во дворе выбоины в асфальте засыпали строительным мусором. Виновных нашли и наказали

4 сентября «Сильные Новости» сообщали о «новой технологии ремонта» во дворе на улице Советской. Колдобины просто засыпали строительным мусором: обломками кирпича и бетона, асфальта.

«Дорожные работы» взяли на себя сотрудники ООО «ВКТ Монтаж», которые занимались во дворе заменой кабеля и копали траншею. К слову, при проведении работ рабочие нарушили асфальтобетонное покрытие во дворе.

В КЖРЭУП «Железнодорожное» пояснили, что идея отремонтировать проезжую часть во дворе — идея самих рабочих, передают «Гомельские ведомости». Более того, такой ремонт — нарушение правил производства земляных работ.

Инициатива часто наказывает инициатора. Так произошло и в этом случае. На ответственного производителя работы составили протокол об административном правонарушении. Теперь учреждению, которое занималось ремонтом кабеля, грозит штраф. Уже на следующий день после публикации на сайте работники «ВКТ Монтаж» очистили двор от строительного мусора.