Сколько стоит квартира в Гомельской области — данные за август 2018

Сравнение цен на квартиры в разных городах Гомельской области — статистика за август 2018 года в совместном проекте Lovesun.by с Flatfy.by. Где можно купить квартиру дешевле, а в каких городах стоимость жилой недвижимости самая высокая?

Для рынка жилой недвижимости Гомельской области характерно отсутствие безусловного лидера по ценам на квартиры. В зависимости от количества комнат может меняться перечень городов с самой высокой стоимостью квадратных метров.

Однокомнатные квартиры

Из всех городов Гомельской области самые высокие цены на однокомнатное жилье предлагает Жлобин, хотя в целом город не отличается дорогой недвижимостью. Купить «однушку» в Жлобине можно в среднем за 49960 BYN.

На втором месте, по данным за август, был Гомель, где цена находилась на уровне 43910 BYN. Замыкает тройку лидеров Речица, где стоимость 1-комнатных квартир составляет 38760 BYN. Стоит отметить, что в Мозыре «однушки» стоят практически столько же — 38640 BYN.

Самые доступные квартиры небольшой площади можно найти в Светлогорске. Средний ценник в городе в августе был на уровне 22880 BYN, то есть, дешевле, чем в Жлобине более чем в 2 раза.

Двухкомнатное жилье

Самые дорогие двухкомнатные квартиры в августе продавались в Гомеле. Средняя цена такого жилья была на уровне 63920 BYN. За эти деньги можно купить две однокомнатных квартиры в Рогачеве и почти 3 — в Светлогорске.

Второе место в Гомельской области по стоимости «двушек» занимает Жлобин, где средняя цена, по данным за август, составляла 60320 BYN. В Речице цены лишь немного ниже — 60000.

Если нужно купить 2-комнатную квартиру дешевле, стоит обратить внимание на Светлогорск и Рогачев, где в августе стоимость была на уровне 31380 и 42000 BYN соответственно.





Квартиры на 3-4 комнаты

Если составить рейтинг городов с самыми высокими ценами на трехкомнатные квартиры, он будет выглядеть так (цены указаны в белорусских рублях):

Гомель — 91700; Речица — 77540; Жлобин — 76440.

Самые низкие цены неизменно предлагает Светлогорск — в среднем 50500 BYN. Город является несомненным лидером Гомельской области по стоимости квартиры, независимо от количества комнат.

В сегменте 4-комнатного жилья лидеры немного отличаются. Первое место и самые высокие цены по праву относятся к Гомелю — в среднем 103740 BYN. Для сравнения, купить 4-комнатный дом в городе можно за 100 тысяч.

Второе место по ценам на четырехкомнатные квартиры занимает Мозырь, где купить жилье в августе можно было за 82990 BYN. Лишь немного уступает Жлобин, где средний ценник был на уровне 82330 BYN. В Светлогорске владельцы 4-комнатного жилья хотят продать его в среднем за 55000 BYN, и это почти в 2 раза дешевле, чем в Гомеле.

В Статистику включены города Гомельской области с населением выше 30 тысяч человек.