Судебный архив: как в Гомельском области ловили маньяка, который насиловал и убивал женщин

Калинковичане только-только встретили Новый, 2003 год, как шокирующее известие потрясло город: 2 января за нежилым зданием по аллее Маркса на огороженной территории бывшего лесхоза найдено тело изнасилованной и убитой 22-летней Карины Самсоновой (имена и фамилии жертв изменены). Она стала первой жертвой Сергея Фагирова, которого очень скоро местные жители окрестили калинковичским маньяком.

НОВЫЙ ГОД ЕГО ЖИЗНИ

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Неподалеку от тела были разбросаны женские вещи, а на обледеневшей дорожке, ведущей в скрытый от посторонних глаз уголок, правоохранители обнаружили следы волочения. Здесь же валялась белая вязаная шапочка, принадлежавшая жертве. Одна из сотрудниц милиции не могла поверить своим глазам: кажется, этой ночью по дороге на работу она видела силуэт в такой же одежде — похожая девушка шла немного впереди мужчины в темном...

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что весь день 1 января Карина Самсонова провела дома, готовясь к экзаменам, и только вечером отправилась к друзьям праздновать Новый год. Сумочку с собой не брала, но в карманах шубы носила ключи от квартиры, губную помаду и другие мелочи. Среди них был и газовый баллончик, подаренный другом для самозащиты. Этот предмет еще сыграет свою роль.

Друзья девушки рассказали, что Карина пришла к ним примерно в шесть часов вечера. Компания весело проводила время дома у одного из знакомых, распивала спиртное, а около 22.00 решила отправиться на дискотеку в ДК «Железнодорожник». Там тоже выпили, а после полуночи разошлись по домам. Уговоры провести ее до дома Карина отвергла и возвращалась по темным улицам райцентра одна.

Все указывало на то, что убийца заметил Самсонову на перекрестке аллеи Маркса и переулка Некрасова, оглушил ее и уволок за здание бывшего лесхоза. На теле жертвы обнаружены колото-резаные раны живота, ссадины на груди и шее. Судебно-медицинская экспертиза показала, что Карина была изнасилована. Ни газового баллончика — постоянного «спутника» девушки, ни золотых серег, ни ключей от дома рядом с телом не оказалось.

У Фагирова это был первый опыт убийства. И маньяк успокоился почти на семь месяцев. А 27 июля того же года на ступеньках третьего подъезда дома № 7 по улице Интернациональной случайные прохожие обнаружили тело второй жертвы.

АЛКОГОЛЬ И ОДИНОКАЯ ДОРОГА

Накануне убийства 41-летняя Валентина Шуманова планировала поездку в Москву к сыну. Вечером ей позвонили друзья и пригласили в кафе «Отдых», затем компания продолжила отдыхать в гараже одного из знакомых. Никто не потрудился проводить женщину, и в три часа ночи Валентина возвращалась домой одна. В этот момент ее и настиг убийца. Возле подъезда дома по улице Интернациональной он набросил на шею жертвы самодельный шнур и слегка придушил ее до беспомощного состояния. На теле были обнаружены следы действий сексуального характера. Тем же шнуром преступник задушил ее, снял золотую цепочку, два кольца, подобрал сумочку, в которой было 4000 российских рублей, 25 долларов и 10 тысяч белорусских рублей, и скрылся.

Позже, 1 августа, в старом русле реки Мерлявицы в Мозырском районе рыбак выловил сумочку убитой. Внутри находился булыжник, а также паспорт, санитарная книжка и визитная карточка на имя Валентины Шумановой. Рыбак не растерялся и позвонил по номеру, указанному на визитке, с предложением вернуть вещи за 40 тысяч рублей. Сотрудники милиции допросили предприимчивого мужчину, который, к сожалению, ничего не знал об убийстве калинковичанки.

ВСТРЕТИЛ СОПРОТИВЛЕНИЕ

Тем временем Фагиров созрел для третьего нападения. В ночь на 13 сентября он прибыл на автодорогу Калинковичи — Капличи. В 130 метрах от автобусной остановки «Антоновка» встретил 31-летнюю Надежду Данилевич. Родственники женщины рассказали, что она жила с матерью в деревне Антоновка Калинковичского района. Накануне убийства помогала копать картошку знакомым, а рано утром 13 сентября, вероятно, отправилась за грибами. Дома ее ждали две малолетние дочери...

Маньяк напал на молодую женщину и стал раздевать ее. Возможно, отчаянное сопротивление жертвы заставило Фагирова дважды ударить ее ножом в область шеи. Нож задел яремную вену, Надежда стала быстро истекать кровью. Не теряя времени, убийца затянул у нее на шее заранее приготовленный само­дельный шнур и задушил. Не получив сексуального удовлетворения, он нанес убитой еще несколько беспорядочных ударов ножом по различным частям тела и скрылся. При этом ничего у жертвы не взял и оставил тело лежать на обочине дороги с белым капроновым шнуром на шее.

ПЕРВАЯ ВЫЖИВШАЯ

Маньяк убил трех женщин. Калинковичские правоохранители были мобилизованы на поиски убийцы, однако сколько-нибудь значимых зацепок не было. Улики с мест происшествий тщательно собирались и анализировались: любая мелочь могла стать решающей в деле поимки преступника. Да и Фагиров осмелел, о чем свидетельствует следующее событие.

17 ноября в Калинкович­ский РОВД поступило заявление 25-летней девушки с просьбой привлечь к ответственности неизвестного гражданина, который напал на нее по дороге на работу. Около пяти часов утра она ждала городской автобус, чтобы доехать до Калинковичского мясокомбината. Не дождавшись, пошла пешком по улице Советской вместе с неизвестным мужчиной, который спешил в том же направлении. Он шел чуть впереди, но, когда свернули на тропу к железнодорожным путям, вдруг обернулся и напал на нее. Угрожая ножом, заставил женщину вступить с ним в связь, а затем сообщил, что он убийца-рецидивист, и приказал одеться — так она будет лучше выглядеть. Жертва стала умолять не убивать ее. Маньяк посмотрел паспорт девушки, сказал, что запомнил ее адрес на случай, если та заявит в милицию. Дескать, он в Калинковичах никого не боится: его все боятся.

Но девушка не только не побоялась обратиться в милицию, но и показала сотрудникам место происшествия, обратила их внимание на рассыпавшиеся семечки, которые выпали из кармана куртки насильника, описала внешность преступника и анатомические особенности его тела, что впоследствии помогло уличить преступника во лживых показаниях. Однако это будет позже. А пока Фагиров был на свободе и подыскивал новую жертву, уверенный в своей безнаказанности.

СПАСИТЕЛЬНЫЙ КРИК

17-летняя жительница Калинковичей Екатерина 7 декабря возвращалась домой с вечерних занятий. В подъезде своего дома она ждала лифт, когда сзади подошел незнакомый мужчина. Вместе они вошли в кабину, он спросил, какой этаж. «Пятый», — ответила девушка. Фагиров попытался нажать кнопку девятого, но попутчица его опередила и нажала свой. В тот раз только наблюдал, как она вышла из лифта и направилась к своей квартире. Катя же решила по вечерам в квартиру подниматься по лестнице.

18 декабря она снова возвращалась домой поздно. На площадке между третьим и четвертым этажами тот же самый мужчина обогнал ее, а затем резко повернулся, схватил за ворот одежды, приставил нож и стал угрожать убийством. Катя испугалась и дико закричала. Громкий вопль эхом разнесся по подъезду. Фагиров растерялся, отпустил несостоявшуюся жертву и бросился бежать вниз по лестнице. Девушка же поднялась домой и в истерике рассказала обо всем родителям, которые тут же вызвали милицию. Преступника задержали в тот же день.

НЕОПРОВЕРЖИМЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

По материалам, предоставленным прокуратурой области, на тот момент 38-летнему Сергею Фагирову было предъявлено обвинение в разбое, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера с причинением тяжких телесных повреждений, убийстве и хулиганстве. И хотя он признал себя виновным в полном объеме только в хулиганстве, доказательная база всех его преступлений была основательной. К примеру, во время обыска у него дома нашли газовый баллончик первой жертвы, Карины Самсоновой (баллон практически уникален — подарок, купленный другом в Москве, с большой вероятностью не мог попасть к Фагирову иным путем, кроме как преступным), а также моток веревки, из которой был изготовлен самодельный шнур — орудие убийства других жертв. Собранные на местах происшествий генетические образцы, оставленные убийцей, совпали с образцами задержанного. Найденные под ногтями одной из жертв волокна одежды, не схожие с ее собственной, также совпали с одеждой, найденной у Фагирова. Насильника в нем опознала и четвертая жертва, выжившая 25-летняя работница мясокомбината.

Кроме всего прочего, в ходе следствия мужчина дал письменные показания о том, при каких обстоятельствах совершал свои преступления, а также показал на манекене, как именно убивал жертв. Эти показания во многом подтвердились информацией, полученной в результате осмотра мест происшествий. И если в целом его рассказ мог быть путаным, то в мелочах преступник был удивительно точен (вплоть до того, сколько раз обматывал шею жертвы веревкой или в каком положении оставлял тела).

На суде Сергей Фагиров утверждал, что убивать его заставляли трое незнакомых мужчин, угрожая при этом его жене и ребенку, а нападение на несовершеннолетнюю он вообще не помнит, так как был под действием сильного лекарства.

К слову, во время совершения преступлений Фагиров находился во вменяемом состоянии, что подтвердилось заключением стационарной судебной психолого-психиатрической экспертизы.

Стоит отметить, что преступник не раз попадал в поле зрения правоохранителей. Начинал с хищений и других преступлений в 1980-х годах, но осужден не был — признавался невменяемым и направлялся на принудительное лечение в психиатрическую больницу сначала общего, а потом и усиленного режима.

Однако антисоциальное поведение Фагирова только прогрессировало. В 1994 году покушался на жизнь дочери своей сожительницы: избил, нанес множественные порезы и другие телесные повреждения, пытался ножом ударить в шею. Был осужден к лишению свободы, но условно-досрочно освобожден за примерное поведение...

МОЖЕТ ВЫЙТИ НА СВОБОДУ?

Судебная коллегия по уголовным делам областного суда усмотрела опасный рецидив в действиях обвиняемого. Сергея Фагирова признали виновным и в качестве наказания назначили ему пожизненное заключение в колонии особого режима с конфискацией имущества.

— Замена пожизненного заключения на наказание в виде лишения свободы в Беларуси возможна только после отбытия осужденным 20 лет от пожизненного срока, — рассказал начальник отдела прокуратуры области Денис Микушев. — В таком случае дальнейший срок может быть заменен на срок от 6 месяцев до 5 лет лишения свободы. При этом учитываются возраст, состояние здоровья осужденного, его поведение во время отбытия наказания.

К слову, с учетом предварительного заключения калинковичский маньяк отсидел почти 15 лет.