История и наследие Гомеля идет под бульдозеры. Неравнодушные гомельчане сняли фильм о том, как спасают деревянную застройку

Гомель — уникальный город с точки зрения архитектуры. Гомельские деятели еще в советские времена начали говорить, что в городе уникальная и интересная деревянная архитектура. Что ее нужно обязательно сохранять и, если уделить ей немного внимания — не запускать ее и привести в хорошее состояние, то она могла бы стать эстетическим украшением для центра города.

Деревянная архитектура Гомеля очень сложная и имеет разнообразный декор, но в то же время дома не перегружены украшениями, как например, в некоторых городах России. Именно в этом и отражается вкус наших предков.

«Но чиновники не замечают этого. Им трудно разглядеть красоту и ценность зданий, которые не красились и не ремонтировались десятилетиями. И если за последние несколько лет самые лучшие образцы деревянной архитектуры в центре города были снесены под самые простые, дешевые панельные дома, стало понятно, что на ситуацию никак невозможно повлиять. Поэтому и появилась идея создать фильм, в котором хотелось подвести итоги многолетней работы, которая была направлена ​​на сохранение деревянной архитектуры Гомеля», — говорит режиссер фильма Мария Булавинская.

К сожалению, за последние 5 лет снесли большинство самых интересных зданий. Понятно, что застройщики считают деньги, а не заботятся о наследии. А эти здания живые — их стены хранят историю, они помнят несколько поколений гомельчан. К счастью, есть люди, которые понимают всю ценность старых домов.





Краеведы Андрей Скидан и Евгений Маликов делают все возможное, чтобы сохранить это сокровище.

«Любой дом — это целая история, целый космос. Особенно это понимаешь в брошенных и нежилых домах. Когда ты заходишь, ты видишь россыпь когда-то очень дорогих кому-то фотографий. А теперь они на полу рассыпаны веером лежат, а на них — грязный след какого-нибудь случайно зашедшего туда человека», — рассказывает историк Андрей Скидан.





А на фотографиях люди, которые жили, любили, женились, рожали детей. Эти снимки раскрывают целую историю.

«Здесь гуляет сквозняк, выбиты стекла, грязь, паутина... Тогда, с одной стороны, ты понимаешь насколько мизерной является твоя жизнь, а с другой, насколько важным есть сохранение памяти», — говорит Скидан.

В сегодняшней ситуации важно не допустить, чтобы все дорогие куски земли в центре города были застроены. А если гомельчане смогут отстоять их, то там в перспективе можно будет все восстановить, пусть и с новой функцией. Для этого все есть: архивные материалы, обстоятельные исследования, аутентичный декор старых домов.

Предпринимательница Наталья Останина считает, что на незастроенных площадках в центре города, как раз можно восстановить старые дома и создать музей под открытым небом.

У спасателей деревянной архитектуры Гомеля сформировался круг поклонников и последователей. Например, недавно был создан сайт drewa.by, на котором накапливается информация о деревянной архитектуре Беларуси. Каждый желающий может его пополнять. И создание такого каталога деревянной архитектуры будет полезным для всей Беларуси, так как когда-нибудь все же появится необходимость в возрождении примеров старинной деревянной архитектуры.

О том, каким образом спасают деревянную архитектуру Гомеля, что еще не сумели снести, и как это можно сохранить, смотрите репортаж Марии Булавинскай «Бездомный город».