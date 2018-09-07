Мэр Гомеля поручил перестроить ливневую канализацию в местах подтоплений

Вопрос о причинах затопления улиц после сильных дождей, прошедших в июле и в августе, подняли в Гомельском горисполкоме. Пётр Кириченко спросил, какие выводы сделаны и что планируется предпринять для ликвидации проблемы, сообщает городской журнал «Белка».

В частности, рассматривался район улиц Ефремова и Сухого, где расположен супермаркет «Алми». Там после ливней не мог проехать общественный транспорт. Директор предприятия «ГорСАП» Сергей Корнеев доложил, что изначально система ливневой канализации в этом районе в 1980-е годы строилась заводом «Гомсельмаш» без проекта, с технологическими нарушениями. «ГорСАП» после кратковременного потопа прочистил и промыл коллекторы. Совместно с областными коммунальными службами были изучены все технологические уклоны труб в этом районе, и специалисты пришли к выводу: канализация нуждается в капитальном ремонте. Технико-экономическое обоснование в ближайшее время ляжет на стол мэру.

— Два ливня показали, что прочисткой и промыванием проблему не решить. Вы знаете, что делать. Нужно перекладывать трубы. Работайте, — прокомментировал Пётр Кириченко.