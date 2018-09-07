«Если бы на нас напали, а мы защищались, было бы другое дело». Гомельчанин рассказал, как участвовал в операции в Чехословакии в 1968 году

В августе-сентябре 1968 проходила операция «Дунай», в ходе которой войска пяти стран Варшавского договора вошли в ЧССР.

Маршальские сапоги для солдата

Гомельчанин Анатолий Николаевич — участник тех событий. Родился в 1947 году, окончил в Гомеле СШ № 34. Отец — профессиональный военный, был на трех войнах. Но Анатолий выбрал мирную профессию, пошел работать на завод «Гомсельмаш», а в армию попал по призыву в октябре 1966 года. Был направлен в ГСВГ, в 101-й отдельный учебный танковый полк. Эта «учебка» находилась в Дрездене, и переодетых в парадное обмундирование курсантов часто водили по местным дворцам и музеям. Через год, получив специальность механика-водителя, был переведен в 70-й гвардейский танковый полк в Цайтхайне. В годы войны тут был концлагерь для советских и итальянских военнопленных. Только советских солдат и офицеров тут погибло около 25 тысяч человек.

Служба в ГДР считалась престижной. Анатолий Николаевич говорит:

— Никакой дедовщины у нас не было. Мы тогда были другими, да и пребывание за границей обязывало.

На политзанятиях бойцам говорили, что их полк образован на базе того самого автоброневого отряда, с броневика которого выступал Ленин. Бронеавтомобиль этот, к слову, стоял в расположении части. Поэтому, по традиции, в полк набирали много ленинградцев. Кстати говоря, приезжавший в полк председатель Госсовета ГДР Вальтер Ульбрихт, был немного похож на Владимира Ульянова. В их образцовую часть любили наведываться высокопоставленные гости. Были здесь лидер Монголии маршал Цэденбал и министр обороны ГДР Хайнц Гофман. Приезжал и министр обороны СССР Андрей Гречко.





По словам Анатолия Николаевича, Гречко приказал всем офицерам отойти на 50 метров, а затем сказал: «А теперь, сынки, будем с вами разговаривать». Заметив на одном бойце сношенные сапог, спросил — в чем дело? У солдата оказалась редкая особенность ног, при которой обувь изнашивалась очень быстро. Тогда приказом Маршала Советского Союза было велено менять ему сапоги каждые 3 месяца.

Офицеры в полку были разные. О своем командире роты Анатолий не очень высокого мнения. Из-за этого капитана ему пришлось остаться служить на третий год. Именно тогда проходило сокращение срока службы с трех лет на два года. По мнению гомельчанина, командир роты изменил в списке одну букву в его инициалах, «сделав» его другим солдатом-однофамильцем — более позднего призыва. В результате опытный «мехвод» из Гомеля получил три сержантские лычки — и дополнительный, третий год службы. А еще этот капитан заявил своим подчиненным: «Я взял жену без трусов, а сейчас она — королева».

Все остальные офицеры в роте были неженаты. Комвзвода лейтенант Назаренко жаловался, что никак не может найти достойную спутницу жизни. Как только он приезжал в отпуск к себе в Краснодарский край, престижного военного, служившего за границей, сразу окружали девушки слишком легкомысленного поведения.

В полку еще дослуживали фронтовики. Майор Нетребко — участник Курской битвы, начинал механиком-водителем на Т-34. О войне рассказывал жестко, без прикрас: «Я сменил пять экипажей. Когда снаряд сносил башню, от экипажа оставались только ноги и яйца». Нетребко придумал положить себе за спину на водительском месте бронепластину — и остался жив.

«Влтава-666»

В середине мая 1968 года пришел приказ готовиться к учениям, но почему-то взять с собой все личные вещи. Кто-то спросил: «Товарищ старшина, чемоданы паковать?».

«Чемоданы на войну не берут» — пошутил старшина. И как в воду смотрел опытный служака...

Учения проходили в саксонских Рудных горах. Как вспоминает Анатолий Николаевич, были они какими-то странными — танкистам время от времени объявляли: «Сегодня — учения связи», «Учения тыла». Но особого движения не было. Потом пошли слухи: «Будет что-то непонятное». 16 августа в части была получка. Командир взвода лейтенант Назаренко сказал солдатам: «Ребята, тратьте ваши марки — там, куда мы поедем, они не понадобятся». На все полученные деньги танкисты купили конфет и китайского арахиса. На танки были приказано нанести две белые полосы — крест-накрест. Как поняли уже потом — для опознания с воздуха. Видимо, вероятный противник обладал однотипными машинами?

20 августа в полк привезли боевое знамя. Зачитали приказ: «Выступить для защиты чехословацких трудящихся от контрреволюции».





Анатолий Николаевич вспоминает:

— Всех охватило волнение. Кодовый сигнал о начале выдвижения был «Влтава-666». С учебной волны радиосвязи мы переключились на боевую. И вот условный сигнал пришел. Офицеры вскрыли конверты, где был расписан маршрут. Ротный прокричал: «Всем к машинам! Заводи!» Мы двинулись. Было около полуночи.

Так началась операция «Дунай». В 70-м гвардейском полку были тяжелые танки Т10М. Так после разоблачения «культа личности» стал называться танк «ИС-8» («Иосиф Сталин»). Т10М весил 50 тонн. В районе города Карл-Маркс-Штадт (ныне — Хемниц) с особыми предосторожностями эти тяжелые танки перешли каменный мост. Башни были развернуты орудийными стволами назад, по-походному.

Впереди шел грузовик с дровами и какими-то гражданскими лицами. В первом танке находился офицер советской госбезопасности, жестко контролировавший экипаж, вплоть до угрозы применения оружия, и чех-«друг», разговаривавший по-русски почти без акцента. Колонну сопровождал вертолет. Машина Анатолия и его товарищей шла в колонне четвертой.





Двигались в темноте. Вдруг увидели полосатую пограничную будку, сломанный шлагбаум и разорванную колючую проволоку. «Вася, мы же границу переехали!», — крикнул Анатолий своему командиру экипажа Василию Райко. Но вскоре танкистов ожидало ужасное зрелище... Под обрывом лежал перевернувшийся танк. Сидевшего в башне офицера буквально разорвало на части, внутренности протащило на десятки метров.

Затем шедший за ними танк загорелся — неопытный механик-водитель слишком сильно тормозил на горных спусках. Экипаж выскочил из дымящейся машины. Однако за потерю боевой техники грозил трибунал. И солдаты, несмотря на угрозу подрыва боекомплекта, вернулись и потушили машину.

Стало рассветать. Чехи просыпаются рано. Старушки в деревнях, которые проходила колонна, кидали цветы. Думали, что советские танкисты идут на учения? Или поддерживали «борьбу с контрреволюцией»?

«Советские солдаты, зачем вы пришли?»

В скором времени в наушниках по-русски с акцентом зазвучало: «Советские солдаты, зачем вы пришли?» Затем раздавались женские крики и детский плач. В руках оппозиции оказалось много радиостанций, в том числе — и передатчики Чехословацкой народной армии, настроенные на каналы СА.

Почти все указатели на дорогах были сломаны или перевернуты. Шли по карте. После нескольких часов марша вдали появились какие-то контуры. «Вася, что это? — Вышки какие то... — Да это же шпили Праги!»

Анатолий Николаевич говорит, что при виде «Златой Праги» у него на глазах появились слезы. По иронии истории, «ИС-2» служившего в их полку майора Нетребко был установлен в Праге на постаменте памятнику воинам-освободителям.





Не доходя Праги, колонна тяжелых танков развернулась на Плзень. Прошли через Мост, Хомутов, Миловице. Не доходя Карловых Вар, вступили в небольшой городок. Там советских танкистов уже ждали.

Анатолий Николаевич рассказывает:

— На центральной площади собрался народ. Впереди выставили женщин с колясками. Были там дети или куклы — я не знаю. Но мы , конечно, остановились. Тогда нас стали окружать. Что делать? Бросят «коктейль Молотова» — и от нас только копоть полетит. Я говорю командиру по внутренней связи: «Вася, драпать надо». Стали двигать танк вперед-назад. Включаю 3-ю передачу, газ до полика. Из трубы — дым, пламя, соляра летит прямо на толпу. Я начал крутиться. Выбираю «дырку», где меньше людей — чтобы если и зацепит кого, то по минимуму. И — туда. Прорвались. Вылетели на какой-то огород. Чехи — все же славяне. И заборы у них — как в Беларуси, а не как у немцев.

Но тут послышался голос командира: «Толик, закрывай люк!» Из дома выбежал чех в трусах, в руках — ружье. Жена подбежала, опустила ствол. Но мужчина снова вскинул двухстволку в сторону советского танка. Экипаж захлопнул люки.

—Не знаю, бил он по нам или нет, — вспоминает участник событий. — Но мы рванули оттуда.

Неожиданно на пути возник канал с водой, шириной метров пять. Т10 — не «летающий» БТ-7, чьи прыжки в воздухе любили показывать в довоенных фильмах, но тоже способен преодолевать препятствия до семи метров шириной. Анатолий разогнал машину — и они перескочили через канаву. Но где все остальные? Связи не было.

Выручила смекалка ротного. Он поднял над своей машиной откуда-то взявшуюся там простыню. Не в знак капитуляции, а как сигнал сбора. На белую простынь и стали стягиваться растерявшиеся экипажи. «Мы сначала подумали — ротный свои кальсоны повесил», — шутит Анатолий.





«Социализм с человеческим лицом...»

Карловы Вары прошли спокойно. Танкист из Гомеля вспоминает:

— О Карловых Варах мы все слышали, как о знаменитом курорте и месте проведения фестивалей. Нам они тогда показались небольшой деревней в горах.

Наконец, 70-й танковый полк подошел к Пльзени. После изнурительного марша по августовской жаре и нервного напряжения экипажи, выйдя из машин, буквально повалились на землю. Полевая кухня потерялась, и первые сутки питались одними конфетами и арахисом, купленным еще в ГДР. Анатолий, никогда не пробовавший табаку, стал курить. Входившими в солдатское довольствие сигаретами «Охотничьи» пытался заглушить голод и стресс. Потом обнаружили, что в окрестностях Пльзени растут прекрасные сливы и яблоки. Этими и другими фруктами и питались еще два дня, от чего у многих начались проблемы с желудком. Но жители Гомеля, богатого тогда плодовыми садами, к заграничным фруктам оказались стойки. Потом нашли поля с картошкой. Но продукты из НЗ — не трогали. Палаток также не было, спали прямо под танками.





Еще местные бабушки приносили солдатам пирожки. Говорили, что помнят 9 мая 1945 года, когда Красная Армия пришла на помощь антифашистскому восстанию в Праге. Чешские пирожки никто не ел — боялись отравы. Но, не желая обижать старушек, их благодарили, а угощение уносили с собой. Потом выбрасывали. Молодежь же всячески выказывала свое отрицательное отношение к «советским оккупантам». По словам Анатолия, шесть человек в их полку отравились медом.

Бывали случаи и радикального сопротивления. Костры разводить было запрещено, но в походе дисциплина упала. В один из вечеров танкисты сидели у огня. И тут ударила автоматная очередь. Ветки, срезанные пулями, посыпались прямо на головы.

— Не помню, как я оказался под танком, — вспоминает Анатолий Николаевич. — Хорошо еще, что заблаговременно вырыл там окопчик. Мы все просто очень хотели выжить.

Впрочем, это был единственный такой случай обстрела из автоматического оружия. Но офицеры сняли погоны. «Солдаты не виноваты, отвечать будут командиры», — будто бы говорили чехословаки.





До сих пор ведутся споры, участвовали ли в подавлении «Пражской весны» военнослужащие ГДР? Наш респондент говорит, что видел там восточных немцев. Немецких солдат называли «жабами» — из-за характерной формы их касок. И что они, в отличие от советских солдат, могли спокойно применять огнестрельное оружие. Поэтому говорили, что якобы за это Народную армию ГДР через неделю вывели из ЧССР. Анатолий Николаевич сообщает, что восточногерманские офицеры так говорили: «Мы помним, к чему это привело в Германии. Лучше сейчас будет немного жертв, чем потом — много».

Гомельчанин говорит:

— Полк расположился за городом. Через три дня привезли кухню, тушенку, полевую баню, палатки. А затем нас вообще стали заваливать продуктами. Краковскую колбасу, в шутку, наматывали вокруг шеи и так ели. Порцию масла увеличили в два раза. Сигарет выдавали 25 пачек на месяц. Жили — как в раю.





Но была еще одна проблема — труднопереносимая жара. Документы полагалось носить зашитыми в нагрудном кармане. И от пота комсомольский билет испортился вообще, «военник» тоже повредился. За это впоследствии «какая-то крыса» в Гомельском военкомате устроила демобилизованному солдату страшный разнос. Но в их роте служил ленинградец, нашедший выход. Уроженец «культурной столицы» обрезал кальсоны выше колен, да еще и с зубчатым вырезом. В таких дизайнерских шортах вскоре стало щеголять множество советских танкистов.

Еще советские солдаты удивлялись, что девушку от парня у чехословаков часто не отличишь — одна одежда, прически. Но отмечали высокий уровень жизни в стране: «И чем они недовольны?». Даже в чешской деревне все одевались очень прилично. В Гомеле одна «Ява» была на весь район, а тут на этих мотоциклах ездил и стар, и млад. Говорили, что ЧССР тогда входила в десятку самых развитых стран мира.





Через 70 дней 70-й гвардейский танковый полк вышел обратно в ГДР. Восточные немцы встречали их с цветами.

Но многие советские военнослужащие чувствовали себя подавленными. «Если бы на нас напали и мы защищались — это было другое дело», — говорит гомельчанин. «А так мы все понимали, что это — агрессия...». Он собрал целую коллекцию чехословацких листовок, с карикатурами на советских солдат, якобы «резавших» чехов. В листовках также утверждалось, что чехословацкие рабочие и интеллигенция хотят построить «социализм с человеческим лицом». Но на политзанятиях солдатам говорили, что в ЧССР — «контрреволюционный мятеж, поддержанный разведками НАТО». Перед демобилизацией замполит проверил его чемодан и изъял всю эту печатную крамолу.

Танки идут на переплавку

После возращения в Гомель Анатолий пошел работать на радиозавод. Однажды к нему подошел коллега:

— Слушай, в Гомеле есть еще один «чех», как ты. Хочет с тобой встретиться. Он будет ждать тебя завтра на улице Победы...

В назначенное время он встретился с «чехом». Имени своего тот так и не назвал. Сказал только, что служил писарем в штабе советских войск в Миловице. После демобилизации долго переписывался со своим другом, с которым вместе служили в секретной части штаба. Потом переписка оборвалась, а недавно пришло письмо от его матери. В нем сообщалось — сослуживец скоропостижно умер.

— Я женюсь и беру фамилию жены, уезжаю в Казахстан. Может, останусь жив. Но если что со мной случиться, я хочу, что бы ты знал — мы потеряли в Чехословакии 400 человек. Эти цифры проходили через наш штаб. А теперь — прощай...

Больше об этом человеке Анатолий ничего не слышал. Кто это был? Реальный свидетель? Дезинформатор? Вариантов может быть множество. Официальные же цифры потерь в ходе операции «Дунай» таковы: с августа по октябрь 1968 года в боевых столкновениях погибло 11 советских военнослужащих, ранено — 87 человек. От несчастных случаев и болезней скончалось 85 человек. Анатолию лично пришлось поработать в полевом госпитале под Плзенью — загрузить в «вертушку» 16-ть «двухсотых». Цинковые гробы были скреплены скобами, запаять их должны были уже в ГДР. Значительную часть небоевых потерь составляли жертвы ДТП, когда в экстремальной ситуации неопытные солдаты-срочники не справлялись с управлением.





Известно, что как минимум один гомельчанин погиб в ходе тех событий. Яков Гетин закончил СШ № 3, отец Николай (Калман) — шофер-дальнобойщик, мать Галина — уроженка Петриковского района. Яков учился в БИИЖТе, в армии служил в танковых войсках. В Гомель его привезли в закрытом гробу. Прощание проходило на Гомельском заводе торгового оборудования.

В 1970 году Анатолий ехал в троллейбусе и вдруг увидел состав с Т10-ми на платформах. Выскочил и бегом, нарушая правила движения, бросился на станцию. Охрана навела на него автоматы. «Хлопцы, да я на таких танках служил. Товарищ старший лейтенант...», — обратился он к стоявшему к нему спиной начальнику. Когда офицер обернулся, Анатолий увидел — это был его комвзвода Назаренко. Радости обоих не было предела. Правда, отметить встречу в «Шпале», как называли вокзальный ресторан, не получилось — состав вскоре отправлялся. Но бывший командир успел рассказать: за Чехословакию он получил «звездочку» и наконец женился. Танки везли на переплавку в Украину...

Эти события долго снились Анатолию Николаевичу. Он даже говорит, что не любит смотреть фотографии того времени — чтобы не будить тяжелые воспоминания.

В 1992 году 70-й гвардейский танковый Проскурово-Берлинский имени Котовского полк был выведен в Смоленск и расформирован.