Фотофакт: гомельчане протестуют против уплотнительной застройки на «Старом аэродроме»

  • 07 сентября 2018, 12:36
  • 2308
  • 0


6 августа прошел сбор подписей против коммерческого строительства в зеленой зоне микрорайона «Старый Аэродром».

В 6 часов вечера у ДК «Глухих» по улице Юбилейной собрались представители инициативной группы жителей и активисты Белорусской партии «Зеленые». Гражданам к подписанию была предложена петиция к городским властям. По мнению активистов, следует отказаться от уплотнительной застройки на улице Юбилейной и в низине за ней. Здесь сегодня существует уникальный уголок живой природы, служащий гомельчанам одной из немногих зон рекреации и излюбленным местом отдыха. Также, похоже, что согласно новым изменениям, парк «Юбилейный» теперь таким статусом не обладает и является «зоной озеленения общего пользования».


Жители района достаточно активно поддержали инициативу. Одновременно на площадке возле ДК собиралось до 40 человек. И молодежь, и пожилые люди возмущались планами по ликвидации места, где чудом, посреди плотной городской застройки, сохранился богатый растительный и животный мир.

В районе сбора подписей была также замечена машина с сотрудниками милиции, проехал «автозак».

Инициативная группа жителей предлагает вместо коммерческой застройки оборудовать ландшафтный парк, детские и спортивные площадки и другие места для отдыха.

До 16 сентября в здании администрации Железнодорожного района, проспект Победы, 19, кабинет 301, проходит общественное обсуждение. В ходе этой процедуры гомельчане могут фактически проголосовать в урну «за» или «против» нового коммерческого строительства на месте зеленой зоны.


Егор Незнанский, gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (23359)

Метки: Гражданское общество (1984), Главное (6263)

Комментарии правила



Самое обсуждаемое





Новое в блогах


Самое читаемое