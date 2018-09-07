Продолжение нашумевшей истории. «Порноблогер» Mellstroy из Гомеля возобновил свой Youtube-канал, где представляется сыном милиционера или больным ДЦП

Год назад гомельчанин Андрей Бурим прославился своими живыми эфирами, во время которых он раздевал девочек, обещая им за это много лайков. В середине марта на него было возбуждено уголовное дело. Но до суда оно так и не дошло. Свою блогерскую деятельность гомельчанин не оставил, создал новый канал, возобновил стримы и теперь вместо раздевания девушек-подростков играет роль сына милиционера или больного ДЦП.

Напомним, молодой человек в живых эфирах через программу Skype провоцировал собеседниц снимать предметы одежды. Процесс транслировался на канале видеоблогера. Во время пика своей популярности за ним следило более 50 тысяч подписчиков. К слову, Youtube-канал Андрея Бурима не содержал никаких записей, парень делал лишь «стримы», а после удалял любые упоминания о своей «деятельности».





В начале прошлого года блогер из Нижнего Новгорода АЙДЭН обратил внимание на то, каким способом гомельчанин добивается популярности. После этого стримером заинтересовалась гомельская милиция. Вечером в дом Андрея Бурима приехали люди в форме и доставили в ИВС, где он в общей сложности провел четыре дня. Было возбуждено уголовное дело по статье 343 «Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера с использованием компьютерной сети интернет». Санкция статьи предусматривает до 4-х лет лишения свободы.





Но в тюрьме гомельчанин так и не оказался. После того, как через несколько месяцев уголовное дело было прекращено, стример записал видео «Моя ужасная история. Почему я не в тюрьме?» и опубликовал на своей странице в ВК, где рассказывает своим подписчикам об условиях содержания в ИВС: «Стены цвета смерти, две металлические решетки на окне, два мужика подозреваемых в тяжких телесных».





Мы связались с Андреем Буримом, чтобы уточнить, на чем строилась защита и чем закончилось для него преследование, но молодой человек решил не вдаваться в подробности: «Я смог доказать свою невиновность. Позже начал поднимать канал заново и все. Сейчас хоть и некоторые каналы банят за дичь какую-то, но аудитория быстро переходит и все».





К слову, про «какую-то дичь», о которой говорит Андрей. На его новом канале почти каждую неделю появляются видео со стримов длиной больше чем 5 часов, где он по-прежнему знакомится с девушками, играет роль то мажора, то сына милиционера, который постоянно бьет его во время трансляции. Последний ролик, опубликованный 28 августа, где молодой человек неудачно изображает из себя больного ДЦП, собрал больше 7 тысяч просмотров.