Один получил лопатой по голове, другому откусили ухо. На границе с РФ в Гомельской области произошла серьезная драка

С белорусской стороны на границе с Российской Федерацией по трассе «Гомель — Брянск» в одном из кафе схлестнулись две группы мужчин.

Инцидент произошел еще на минувших выходных, однако известно о нем стало только сейчас. Как удалось узнать «Сильным новостям», обе стороны употребляли спиртное и в какой-то момент «зацепились». Драка получилась энергичная — никто не хотел уступать, в ход шли, в том числе, и подручные средства.

Так, один из участников получил травмы в результате удара по голове лопатой, которая подвернулась под руку оппоненту. Еще один из бойцов столкнулся, видимо, с большим поклонником Майка Тайсона: вход в клинч закончился потерей части уха в результате укуса.

В официальных сообщениях правоохранительных органов упоминаний об инциденте нет, однако факт драки «Сильным новостям» подтвердили несколько не зависящих друг от друга источников.