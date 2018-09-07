Фотофакт. В Гомеле пробки на мостах через Сож растягиваются на километры

После того как мост через Сож на трассе М8 полностью закрыли на ремонт для всех видов транспорта и направили автомобили в объезд через Гомель, жители областного центра столкнулись с затяжными пробками.

На одном из дублирующих мостов (в Советском районе города), единственном, где возможно движение тяжелого транспорта, идут дорожные работы — и это еще больше затрудняет движение в часы пик. Как справляются гомельские автомобильные мосты с транспортным потоком — в нашем фоторепортаже.

Напомним, из-за аварийного состояния и ремонта моста через Сож на трассе М-8/Е95 Граница Российской Федерации (Езерище) — Витебск — Гомель — граница Украины (Новая Гута) с 30 августа полностью закрыто движение — объезд участка дороги предусмотрен через Гомель. С начала года движение транспорта по мосту было частично ограничено. Он имеет ту же конструкцию, что и треснувший мост под Житковичами: выполнен из коробчатых конструкций с несущими стальными канатами.

Объехать мост возле деревни Бобовичи можно следующим образом: улица Объездная — проспект Речицкий — улица Косарева — проспект Октября — 5-й микрорайон — дорога Хутор — Гомель — выход на Черниговскую трассу. Для легкового транспорта возможен еще один маршрут — через Новобелицкий район по мосту к улице Фрунзе.

Движение по Новобелицкому мосту утром 7 сентября, в 8.00.













Движение по мосту через Сож в Любенском микрорайоне вечером 6 сентября, в 18.00.



















