Погода в Гомеле на выходные: малооблачно и моросящий дождь

В Гомеле на выходных будет все еще тепло, но небо будет уже осенним.

В субботу в Гомеле ожидается от +14°С до +25°С. Небо будет малооблачным по прогнозам синоптиков. Направление ветра — восточное.

В воскресенье температура воздуха снизится до +20°, а небо прольется на землю небольшим дождем, правда, затяжным — моросить начнет еще днем, а продлится дождь до поздней ночи.