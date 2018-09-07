Погода в Гомеле на выходные: малооблачно и моросящий дождь

  • 07 сентября 2018, 09:56
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В Гомеле на выходных будет все еще тепло, но небо будет уже осенним.

В субботу в Гомеле ожидается от +14°С до +25°С. Небо будет малооблачным по прогнозам синоптиков. Направление ветра — восточное.

В воскресенье температура воздуха снизится до +20°, а небо прольется на землю небольшим дождем, правда, затяжным — моросить начнет еще днем, а продлится дождь до поздней ночи.


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Места: Гомель (23359)

Метки: Погода (1897), Главное (6263)

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