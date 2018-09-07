Смерть за дубленку, поздняя любовь и розовый поросенок вместо денег. Транспортный прокурор рассказал о самых запоминающихся преступлениях на железной дороге

Преступления на транспорте, как правило, достаточно специфические и отличаются от обычных. Именно поэтому их раскрытием занимаются не обычные правоохранительные органы, а транспортная прокуратура.

Гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич в интервью газете «Гомельские ведомости» рассказал о самых резонансных и запоминающихся случаев. Среди них есть преступления, что называется, на любой вкус. Некоторые из них можно назвать комичными, но, по большей части речь идет о настоящих трагедиях.

Государство в государстве

Своим небольшим составом — всего четыре человека — Гомельская транспортная прокуратура осуществляет надзор за исполнением законодательства на более чем 60 объектах железнодорожного, речного, воздушного и трубопроводного транспорта, где работает около 25 тысяч человек.

Особое внимание — железной дороге. Развёрнутая длина путей этого «государства в государстве» в Гомельском транспортном регионе — около двух тысяч километров, работает около 50 железнодорожных вокзалов и станций. В среднем в сутки по стальным дорогам проезжает 32 тысячи человек, 24 пары международных и межрегиональных поездов, 68 пар дизелей и 107 грузовых.

Головная боль правоохранительных органов — непроизводственный травматизм на объектах транспорта.

— Мы всячески стараемся предотвратить подобные случаи, — говорит Сергей Казакевич. — Вместе с транспортной милицией и железнодорожниками постоянно проводим заседания, главная тема которых — упреждение случаев непроизводственного травматизма. Разрабатываются меры по профилактике: лекции, беседы, выступления в СМИ, ремонт пути, платформ, замена освещения, установка ограждений, турникетов, изготовление плакатов. Транспортная милиция привлекает правонарушителей к административной ответственности за переход путей в неустановленных местах. Плоды труда видны — постепенно наблюдается сокращение случаев травматизма (в 2008 году — 30, в 2017 — 16).

За истекший период 2018 года — 8 случаев против 13 за аналогичный временной отрезок 2017 года. Но хотелось бы свести эту статистику к абсолютному минимуму.

Наушники, капюшон, «партизанская» тропа

По словам Сергея Казакевича, в Гомельской области практически нет таких станций, на которых не происходили бы несчастные случаи. Станция Уза в Буда-Кошелёвском районе и вовсе видела в разное время гибель родственников — дедушки, бабушки и внука.

Поезд — не автомобиль, это знают все. Тормозной путь многотонного состава может составлять от 300 до 500 метров. Представьте силу удара махины, от которой человека раздевает и разувает — даже зашнурованные ботинки разлетаются на 25 метров.

Железная дорога многого не прощает. Апрельским утром 15-летний парень переходил железнодорожные пути по «партизанской» тропе, которую люди протоптали, чтобы не идти лишние метры к оборудованному переходу. Шёл в новых наушниках, капюшоне и своих мыслях, даже не заметив, что приближается грузовой состав. Люди на платформе, увидев, что он не реагирует, начали кричать, махать. Машинист подал сигнал, затем начал экстренное торможение. Голову школьник повернул, только когда ступил на рельсы и почувствовал вибрацию. Попытался отшатнуться, но не успел. Мощный удар, серьёзные телесные повреждения, долгое лечение... Можно расписать на полстраницы все диагнозы, с последствиями которых ему и его семье теперь придётся бороться.

Однажды студент проспал свою остановку и, чтобы не добираться до другой станции, сиганул на улицу через окно туалета и разбился.

Некоторые погибшие в состоянии алкогольного опьянения просто засыпают на рельсах.

В прошлом году компания подростков играла в районе станции Жлобин-Подольский. Любители снять экстремальное видео для Сети, несмотря на предупреждающие об опасности таблички, забрались на «балкон» прожекторной мачты, который железнодорожники используют для ремонтных работ. Недалеко установлены столбы с высоковольтной линией, напряжение по которой включается при приближении электропоезда. Даже на расстоянии полуметра оно убивает всё живое. Именно в момент приближения электрички один из экстремалов решил спуститься вниз. Через тело 16-летнего парня прошёл разряд в 27 тысяч вольт. Верхняя часть туловища была полностью обуглена, от шорт остались лишь полоски ткани. После этого люки на всех прожекторных мачтах были закрыты на замки.

— Из восьми случаев, которые произошли в этом году, половина с летальным исходом. Два из них — суициды, — говорит Сергей Казакевич. — Как правило, причиной таких отчаянных расправ с жизнью могут быть психические расстройства, конфликты в семье. Или несчастная любовь, как у 22-летнего солдата-контрактника, который лёг под поезд прямо на станции Калинковичи несколько лет назад.

Глупый вор

Благодаря скоординированным мерам, предпринятым совместно с транспортной милицией, в прокуратуре добились того, что за семь месяцев этого года в области не допущено убийств, причинения тяжких телесных, грабежей, разбоев, изнасилований. Львиная доля преступлений в поездах — кражи.

— Это специфические преступления, которые сложно раскрывать, — говорит прокурор. — Это же не населённый пункт, где участковый ориентировочно предполагает, кто потенциальный виновник. Раскрываемость краж на транспорте — около 60 процентов. Их причина во многом в беспечности потерпевших, которые не следят за своими вещами в пути. Многие пассажиры возвращаются с заработков в России с полными кошельками. Но так весело в поезде отмечают это событие, что на родной перрон выходят с пустыми.

Пожилая пара на станции Калинковичи искала, кто бы мог на пять минут присмотреть за вещами. Надо же было выбрать из десятков людей в зале ожидания мужчину, который только освободился из Мозырской колонии. Жующим колбасу из этих сумок его задержали уже в поезде в районе станции Василевичи.

Однажды гомельчанин проигрался в игровых автоматах. Чтобы раздобыть денег на проезд домой в Новобелицкий район, он решил заглянуть в комнаты отдыха на вокзале. Дежурному представился жильцом, зашёл в одну из комнат, осмотрелся, прилёг и у спящего на соседней кровати гражданина вытянул из кармана деньги. Благополучно уехал «богатым». Утром он обнаружил, что потерял мобильный телефон. Сонный разум подсказал: нужно позвонить. Трубку поднял, как оказалось, его ночной спонсор, рядом с которым во время преступления он уронил свой гаджет. Договорились встретиться в комнате отдыха. Там наивного игромана уже ждали милиция и заявление о краже.

Самый «памятный» случай

За почти три десятка лет работы Сергея Казакевича, кажется, мало чем удивишь. Но есть воспоминания, которые оставили особый след — доказательства, что человеческая жизнь может стоить слишком мало...

Житель Могилёвской области приехал в Гомель учиться от центра занятости. Проживал в общежитии возле вокзала. Зимним вечером решил съездить к родственникам в Тереховку. Не ориентируясь, по ошибке вышел на станции Новобелицкая. В это время в здании вокзала грелась весёлая компания: женщина лет 50, её сожитель лет 30 и сын, которые зарабатывали на жизнь и её радости сбором металлолома. Им приглянулась дублёнка потерявшегося мужчины. Его внимание отвлекли и ударили сзади бутылкой по голове. Мужчина упал, ударился затылком. Прожил он недолго. Без отца остались две маленькие дочки. Дублёнка никому в итоге не подошла...

Любовь и розовая свинья

Некоторые случаи прокурор вспоминает с улыбкой. Мы — слушаем с умилением. К примеру, дорожные истории о любви с первого взгляда.

Ехал как-то 83-летний дедушка из Могилёва в Минск к внукам. На станции Осиповичи в вагон вошла она. Стильная, симпатичная... 60-летняя рецидивистка-карманница. Дед забыл обо всём на свете и поехал с ней в Гомель. Здесь они выпили за его счёт, когда обнимались-целовались, лёгким движением руки попутчица вытащила из кармана все деньги и документы и так же, как и появилась, исчезла. Дедушка хватился пропавших документов, вызвал милицию. Более 10 раз судимой даме пришлось в итоге вернуться туда, где провела всю свою сознательную жизнь.

Шёл Год свиньи. Добропорядочный работник завода ехал домой в минском метро. Встретил девушку, которая предложила ему сейчас же поехать к ней в гости в Калинковичи:

— Родители на даче, повеселимся.

— А поехали, — махнул рукой молодой человек на завтрашнюю рабочую смену.

В Жлобине, на тот момент «столице» меховых игрушек, девушка вышла, чтобы прикупить симпатичному попутчику обещанный сувенир. Парень задремал. Когда уставший работяга открыл глаза, не обнаружил при себе ни денег, ни телефона, ни девушки. Лишь рядом восседал розовый меховой поросёнок.

Наркотики

Одна из задач прокуратуры — надзор за исполнением законодательства на Гомельской таможне, пресечение незаконного ввоза на территорию страны наркотических веществ, запрещённых препаратов и оружия.

На что только не идут перевозчики, пытаясь скрыть контрабанду от таможенников. Пересыпают табаком, сверху заливают подсолнечным маслом. Гражданин Молдовы вёз около 500 психотропных таблеток и около 5 килограммов марихуаны, которые спрятал в пространстве под полом микроавтобуса, предварительно обмотав скотчем. Когда служебные собаки унюхали наркотики, объяснял свой поступок сложившимися жизненными обстоятельствами, нехваткой денег. В итоге получил 12 лет лишения свободы с конфискацией транспортного средства.

Многие россияне пересекают белорусскую границу с оружием, ссылаясь на забывчивость. Но разрешение на его ношение в России в Беларуси не действует. Так попался охотник, многодетный отец. Въезжая в Беларусь, в машине он «забыл» карабин, пистолет и около сотни патронов к ним. Получил 4 года и 6 месяцев лишения свободы.

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Сергей Казакевич отметил, что законопослушное и разумное поведение граждан не только на транспорте, но всегда, везде и во всем убережет от различных неприятностей и бед, сохранит жизни, здоровье и имущество.