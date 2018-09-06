«Сталин прислал поздравительную телеграмму нашему «коллективу» — тысячам трупов, которые гнили в земле». Опубликованы воспоминания гомельчанина, который участвовал в восстании в Горлаге





На сайте «Бессмертный барак», на котором люди собирают свидетельства преступлений сталинского режима и делятся воспоминаниями своих родственников, прошедших ужас советских лагерей, опубликовали фрагмент мемуаров гомельчанина Григория Климовича, участника самого массового протеста заключенных в истории ГУЛАГа.

Норильское восстание — ненасильственное выступление заключенных Горлага, которое произошло летом 1953 года. По документам лагерной администрации, суда и прокуратуры оно сначала квалифицировалось как «антисоветское контрреволюционное вооруженное восстание», а после как «массовое неповиновение заключенных».





Это «восстание» считается самым массовым и продолжительным выступлением заключенных в истории советских лагерей. С 26 мая по 4 августа «бунтовали» шесть отделений Горлага, а к концу выступлений к нему присоединилось два отделения «Норильлага». Одновременно число бастующих заключенных доходило до 16 378 человек. В этих лагерях большинство заключенных были «политическими». Считается, что к восстанию зэков подтолкнула администрация — представители лагеря стреляли по жилым зонам и даже убили нескольких заключенных.

Григорий Климович, участник Норильского восстания, родился в 1926 году в Гомеле. Закончил индустриально-педагогический техникум. Его родителей расстреляли нацисты по подозрению в участии в партизанах. Двоих братьев унесла война — они погибли на фронте. В 1943 году Климович отправился в Москву, где и был арестован по подозрению в шпионаже. Его обвинили в убийстве командира партизан, отряд которого базировался рядом с деревней, где Григорий находился под оккупацией.

«Суда никакого не было. Меня вызвали к следователю и зачитали приговор. Соседи по камере в следственной тюрьме советовали подписать все бумаги энкаведистов, но я упорно отказывался. Уже сидя в лагере, я понял, что если бы подписал эти абсурдные обвинения, меня бы расстреляли», — писал в своих воспоминаниях Григорий Климович.

Путь «по этапу» Григорий начал со свердловских лагерей. Там за месяц из тысячи заключенных оставалось в живых 6-7 десятков человек. «Для тех, кто был на свободе, мы считались "строительным коллективом металлургического завода". Цинизм советского руководства поражает до сих пор. Когда завод был пущен, Сталин прислал поздравительную телеграмму нашему "коллективу" — тысячам трупов, которые гнили в земле», — так описал Григорий свое пребывание в лагере под Свердловском.

В 1945 году Григория Климовича перевели в штрафной лагерь в Богословске, а перед этим он попал в Невенский лагерь. По его словам, он был не менее страшен, чем предыдущий. Заключенных разместили в бывшем авиационном ангаре, в котором одновременно проживало более шести тысяч человек. «Отсюда лагерное начальство отправило меня в так называемую "воровскую командировку" в Богословский лагерь. Лучше всего о "командировочном" лагере сказано в поговорке "сто человек плачут — один смеется". В системе ГУЛАГа существовали специальные, небольшие по численности заключенных зоны, куда высылали на верную смерть», — так описал свои злоключения Григорий Климович.

«Что меня спасло?.. Я был убежден, что жить мне осталось недолго — зона сплошь была из уголовников. Однажды в лагерь с проверкой прибыл прокурор. Я в присутствии всех зеков вышел и сказал, мол, почему вы людей ни за что уничтожаете? Это же вы и ваша система на воле делает из них бандитов. Все воры очень внимательно слушали мою речь. А прокурор закричал на начальника лагеря: «Кто его сюда поместил? Убрать!» Меня вернули в Невенск, но перед тем состоялся разговор с ворами. Они сказали буквально следующее: «Ты все правильно понял. Теперь можешь всем говорить, что воры Богословска подарили тебе жизнь», — напишет он позже в своих мемуарах.





В 1950 Григория Климовича перевели в 5-е отделение Горлага. После смерти Сталина заключенные лелеяли надежду на ослабление режима и начало амнистии, но в Горлаге режим стал еще злее и строже. Весной 1953-го лагерной охране разрешили расстреливать заключенных без суда и следствия на месте. Просто по своему решению. Григорий Климович так описывает эти события: «За весну таким образом было убито 13 человек. 25 мая — еще четверо». Это стало последней каплей для узников. Как только заключенные узнали об убийствах, они по всему лагерю прекратили работу. У заключенных появился даже свой флаг — черное знамя с красной полосой. После совещания заключенные начали ковать сабли, мастерить гранаты и обкладывать грузовики бетонными плитами для прорыва.





Восставшие зеки требовали правительственную комиссию из Москвы, поскольку не доверяли лагерной администрации, сократить 10-12 часовой рабочий день до 7-8 часового, выплатить заработанные деньги, улучшить бытовые условия, медицинское обслуживание и культурно-воспитательную работу в лагерях.

Основным требованием восставших зеков было устроить пересмотр дел политзаключённых и наказать виновных в произволе — сотрудников МВД/МГБ. Кроме этого список требований включал в себя отмену ношения номеров на одежде, снятие решеток с окон бараков, не ограничивать переписку с родным двумя письмами в год, отпустить из лагерей инвалидов, вывезти на родину иностранцев и смягчить наказания за нарушение режима.





Цифры погибших во время восстания разнятся. Одни источники указывают, что погибло около сотни человек, а ранено более двухсот, другие дают менее радужные цифры — около двух сотен погибших и около четырехсот раненных. В кладбищенской книге города Норильска указано, что летом 1953-го в безымянной могиле было захоронено 150 безымянных тел. Как сообщают свидетели тех трагичных событий, заключенные не нападали. Чаще всего они погибали от выстрелов в спину.





После жесткого подавления восстания Григория Климовича перевели во Владимирскую тюрьму. Как он вспоминал в своих мемуарах, везли их на барже по Енисею в сторону Красноярской пересылки. Никто не знал планов тюремной администрации, большинство заключенных были уверены, что их везут, чтобы убить. Среди узников собралось совещание национальных общин. Чтобы увековечить память о восстании, заключенные решили сложить гимн. Посоветовавшись между собой, участники Норильского восстания решили написать песню по-русски, чтобы ее смысл был понятен всем советским зекам. Правда, написание доверили белорусу Климовичу.

Гимн норильских повстанцев





Не страшны нам тиранства большевизма,

Мы знали горе свыше всяких мер.

Известны нам все ужасы чекизма

И плачь людей на землях СССР.

Познали мы застенки заключенья

И лагеря, где каждый жертвой был.

Расстрел безвинных в зоне оцепленья

Ответным воплем тундру разбудил.

Мы заявили всей орде кремлевской

Святой протест насилию и злу.

И черный флаг с кровавою полоской

Псов на цепь взять приказывал Кремлю.

Мы встали рядом брат около брата

За право жить без тюрем и цепей.

Напрасно смерть дышала с автоматов

И псы рычали в ярости своей.

Нас не сломить рукой раба-солдата

Свободы клич сгибает сталь штыков

И не сдержать кровавым водопадом

Растущий гнев антибольшевиков.

В крови зэка омылась наша слава

В режимных зонах Горных лагерей.

Из тьмы встает свободная держава.

Огни Норильска не погаснут в ней.

Дыханье жертв Комиссии московской

Мы И черный флаг с кровавою полоской

Нам путь осветит в праведной борьбе.





Автора гимна держали в секрете. Спецслужбы, по словам Григория Климовича, даже после закрытия ГУЛАГа искали смелого песняра. Авторство Климовича рассекретили только в 1991 году на конгрессе украинских политзаключенных.

После освобождения в 1956 году Григорий Климович вернулся на родину в Гомель, где и умер спустя 44 года. Горлаг закрыли летом 1954 -го, спустя год после восстания. Его объединили с Норильским ИТЛ.