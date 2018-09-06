В Гомеле начали работать комиссии по «тунеядцам». Кого из неработающих не включат в списки?

Согласно решению администрации Советского района комиссия по занятости должна заседать дважды в месяц. Она начала работу в июне, но пока решает только организационно-технические вопросы.
Как рассказала секретарь комиссии Валентина Зайцева, особого ажиотажа по обращениям граждан не наблюдается. Люди звонят и приходят в отдел экономики по одному-двое в день, спрашивают «на всякий случай», есть ли такая комиссия, но не желают рассказывать о своей ситуации и даже представляться. В администрации ожидают, что работать в полную силу комиссия начнёт только после формирования базы незанятых в экономике и приближения срока уплаты ими полной стоимости подогрева воды (с 1 января), газа и отопления (с 1 октября 2019 года). Собственно желание работать независимо от требований Декрета № 1 пока ещё никто не изъявил.
Между тем на раскачку остаётся совсем немного времени. Уже к 1 декабря Минтруда планирует сформировать базу тунеядцев. Она, собственно, уже почти готова, тестируется программное обеспечение для связи различных госорганов. В январе декрет о содействии занятости населения вступит в силу.
К тем, кто занят в экономике, будут относить:
— работающих по трудовому договору (контракту);
— ИП, адвокатов, нотариусов, ремесленников, а также занимающихся агротуризмом;
— выполняющих работы по гражданско-правовым договорам;
— тех, кто уплачивает единый налог;
— военнослужащих, сотрудников военизированной организации, имеющих специальные звания, военнообязанных во время прохождения военных или специальных сборов, а также проходящих альтернативную службу;
— творческих работников, статус которых подтверждается творческим союзом или профессиональным сертификатом творческого работника;
— священнослужителей, участников (членов) монастыря, монашеской общины, а также учащихся духовных учебных заведений;
— членов национальных и сборных команд по видам спорта;
— безработных, которые зарегистрированы в центрах занятости или проходят переобучение от центров занятости.
Те, кто воспитывает детей до 7 лет, ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, троих и более несовершеннолетних детей, получающие образование в дневной форме, а также получающие образование на дому также будут считаться занятыми в экономике. Исключение — те, кто проходит обучающие курсы (лектории, тематические семинары, практикумы, тренинги, офицерские курсы) и образовательные программы совершенствования возможностей и способностей личности.
Занятыми в экономике считаются производители продукции растениеводства (за исключением продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады), животноводства, но жителей областного центра это не касается. К спортсменам-учащимся специализированных учебно-спортивных учреждений, ДЮСШ и СДЮШОР, включённых в структуру клубов по виду (видам) спорта в виде обособленных структурных подразделений претензий у государства не будет.
Из числа трудоспособных граждан, не занятых в экономике, исключаются граждане, занятость которых по объективным причинам затруднительна или невозможна. Это люди, с которыми прекращены трудовые отношения, — в течение квартала, следующего за кварталом, в котором произошло увольнение. При этом в случае расторжения трудового договора (контракта) из-за сокращения численности или штата работников, несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы, истечения срока действия контракта — в течение шести месяцев с даты увольнения.
К незанятым также не отнесут:
— военнослужащих, сотрудников (работников) военизированной организации, имевших специальные звания резервистов во время прохождения занятий и учебных сборов, а также проходивших альтернативную службу в течение шести месяцев начиная с месяца, в котором были прекращены указанные отношения;
— выпускников дневной формы получения образования, а также образования на дому, за исключением дополнительного образования — до конца календарного года, в котором был получен диплом.
— учащихся духовных учебных заведений — до окончания календарного года, в котором были прекращены образовательные отношения;
— признанных инвалидами (независимо от группы, причины, даты наступления и срока инвалидности), а также признанных по решению суда недееспособными; находящихся на принудительном лечении;
— сдающих внаём
жилые и нежилые помещения, машино-места при уплате подоходного налога с физлиц;
— выполнявших в течение полного сезона сезонные работы;
— находившихся под меднаблюдением в период беременности и родов;
— отбывающих наказание по приговору суда и находящихся в лечебно-трудовых профилакториях;
— супруг (и супругов) военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, военную службу офицеров по призыву, а также молодого специалиста, приступившего к работе по распределению (перераспределению) или направлению (последующему направлению) на работу, — на время их совместного проживания в местности, где нет возможности трудоустроиться;
— олимпийских чемпионов, которые получают госстипендию;
— получателей пенсии по инвалидности или по случаю потери кормильца из-за несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, получающих ежемесячные страховые выплаты от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
— получателей пенсий, в том числе, из других государств, пособий из ФСЗН (кроме единовременных), а также пособий по временной нетрудоспособности.
Уволенные или уволившиеся, которые по постановлению Совмина в течение квартала, следующего за кварталом, в котором остались без работы, не подпадают под действие декрета, должны обратиться в комиссию по содействию занятости и предоставить соответствующие документы. То есть они не автоматически освобождаются от оплаты по полным тарифам «коммуналки», а по заявлению.
То же касается уволенных из-за сокращения численности или штата работников, а также жён и мужей военных и молодых специалистов, работающих за границей. Более того, обратиться в комиссию по тунеядцам, чтобы не платить по экономически обоснованным тарифам за ЖКУ, должны и находившиеся под меднаблюдением в период беременности и родов.
Как уже говорилось, комиссия по содействию занятости в Советском районе будет заседать дважды в месяц. Но при возникновении вопросов о реализации норм декрета можно обращаться в администрацию района ежедневно. Адрес: проспект Речицкий, 6, каб. 204, с 8:30 до 17:30 (обед с 13:00 до 14:00). Открыт специальный канал для электронного общения zanyatost@sovadmin.gov.by.
Справка
25 января Александр Лукашенко подписал Декрет № 1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения. Позже правительство определило, что не занятые в экономике белорусы, которые подпадают под действие тунеядского декрета, будут платить по полным тарифам за три услуги — газ, подогрев воды и отопление. Сформировать базу тунеядцев Минтруда планирует к 1 декабря этого года, затем она будет раз в год обновляться.
Ближайшее заседание комиссии состоится 18 сентября. Возглавляет её глава администрации Сергей Редюк, в состав входят управленцы различного профиля — от медицины до милиции, директора крупных предприятий, а также начальник отдела рынка труда городского управления по труду. Потерявших работу жителей района призывают обращаться за помощью в трудоустройстве без стеснения.