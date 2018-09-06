В Гомеле начали работать комиссии по «тунеядцам». Кого из неработающих не включат в списки?

Согласно решению администра­ции Совет­ского района комиссия по занятости долж­на заседать дважды в месяц. Она начала работу в июне, но пока решает только органи­зационно-технические вопросы.

Как рассказала секре­тарь комиссии Вален­тина Зайцева, особого ажиотажа по обраще­ниям граждан не наблю­дается. Люди звонят и приходят в отдел эко­номики по одному-двое в день, спрашивают «на всякий случай», есть ли такая комиссия, но не желают рассказывать о своей ситуации и даже представляться. В адми­нистрации ожидают, что работать в полную силу комиссия начнёт только после формирования базы незанятых в эко­номике и приближения срока уплаты ими пол­ной стоимости подогре­ва воды (с 1 января), газа и отопления (с 1 октября 2019 года). Собственно желание работать неза­висимо от требований Декрета № 1 пока ещё никто не изъявил.

Между тем на рас­качку остаётся совсем немного времени. Уже к 1 декабря Минтруда планирует сформирова­ть базу тунеядцев. Она, собственно, уже почти готова, тестируется про­граммное обеспечение для связи различных госорганов. В январе декрет о содействии занятости населения вступит в силу.

К тем, кто занят в эко­номике, будут относить:

— работающих по тру­довому договору (кон­тракту);

— ИП, адвокатов, нота­риусов, ремесленников, а также занимающихся агротуризмом;

— выполняющих рабо­ты по гражданско-пра­вовым договорам;

— тех, кто уплачивает единый налог;

— военнослужащих, сотрудников военизи­рованной организации, имеющих специальные звания, военнообязан­ных во время прохожде­ния военных или специ­альных сборов, а также проходящих альтерна­тивную службу;

— творческих работ­ников, статус которых подтверждается твор­ческим союзом или про­фессиональным серти­фикатом творческого работника;

— священнослужите­лей, участников (чле­нов) монастыря, мона­шеской общины, а так­же учащихся духовных учебных заведений;

— членов национа­льных и сборных команд по видам спорта;

— безработных, которые зарегистриро­ваны в центрах занято­сти или проходят пере­обучение от центров занятости.

Те, кто воспитывает детей до 7 лет, ребен­ка-инвалида в возрасте до 18 лет, троих и более несовершеннолетних детей, получающие образование в дневной форме, а также полу­чающие образование на дому также будут считаться занятыми в экономике. Исключе­ние — те, кто проходит обучающие курсы (лек­тории, тематические семинары, практикумы, тренинги, офицерские курсы) и образовате­льные программы совер­шенствования возмож­ностей и способностей личности.

Занятыми в эко­номике счита­ются произ­водители про­дукции растениевод­ства (за исключением продукции цветовод­ства, декоративных рас­тений, их семян и рас­сады), животноводства, но жителей областного центра это не касает­ся. К спортсменам-уча­щимся специализиро­ванных учебно-спор­тивных учреждений, ДЮСШ и СДЮШОР, включённых в струк­туру клубов по виду (видам) спорта в виде обособленных струк­турных подразделений претензий у государства не будет.

Из числа трудос­пособных граждан, не занятых в экономике, исключаются гражда­не, занятость которых по объективным причи­нам затруднительна или невозможна. Это люди, с которыми прекра­щены трудовые отно­шения, — в течение квартала, следующего за кварталом, в котором произошло увольне­ние. При этом в случае расторжения трудового договора (контракта) из-за сокращения числен­ности или штата работ­ников, несоответствия работника занимаемой должности или выпол­няемой работе вслед­ствие состояния здоро­вья, препятствующего продолжению данной работы, истечения срока действия контракта — в течение шести меся­цев с даты увольнения.

К незанятым также не отнесут:

— военнослужащих, сотрудников (работни­ков) военизированной организации, имевших специальные звания резервистов во время прохождения занятий и учебных сборов, а так­же проходивших альтер­нативную службу в тече­ние шести месяцев начи­ная с месяца, в котором были прекращены ука­занные отношения;

— выпускников днев­ной формы получения образования, а также образования на дому, за исключением допол­нительного образова­ния — до конца кален­дарного года, в котором был получен диплом.

— учащихся духовных учебных заведений — до окончания кален­дарного года, в котором были прекращены обра­зовательные отношения;

— признанных инва­лидами (независимо от группы, причины, даты наступления и срока инвалидности), а также признанных по решению суда недее­способными; находящи­хся на принудительном лечении;

— сдающих внаём

жилые и нежилые поме­щения, машино-места при уплате подоходного налога с физлиц;

— выполнявших в тече­ние полного сезо­на сезонные работы;

— находившихся под меднаблюдени­ем в период беремен­ности и родов;

— отбывающих нака­зание по приговору суда и находящихся в лечебно-трудовых про­филакториях;

— супруг (и супру­гов) военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, военную службу офице­ров по призыву, а также молодого специалиста, приступившего к работе по распределению (пере­распределению) или направлению (последу­ющему направлению) на работу, — на время их совместного прожи­вания в местности, где нет возможности трудо­устроиться;

— олимпийских чемпи­онов, которые получают госстипендию;

— получателей пенсии по инвалидности или по случаю потери корми­льца из-за несчастного случая на производстве или профессионально­го заболевания, полу­чающих ежемесячные страховые выплаты от несчастных случаев на производстве и про­фессиональных заболе­ваний;

— получателей пенсий, в том числе, из других государств, пособий из ФСЗН (кроме единовре­менных), а также посо­бий по временной нетру­доспособности.

Уволенные или уво­лившиеся, которые по постановлению Сов­мина в течение кварта­ла, следующего за квар­талом, в котором оста­лись без работы, не под­падают под действие декрета, должны обра­титься в комиссию по содействию занятости и предоставить соответ­ствующие документы. То есть они не автома­тически освобождаются от оплаты по полным тарифам «коммуналки», а по заявлению.

То же касается уво­ленных из-за сокраще­ния численности или штата работников, а также жён и мужей военных и молодых специалистов, рабо­тающих за границей. Более того, обратиться в комиссию по туне­ядцам, чтобы не пла­тить по экономически обоснованным тарифам за ЖКУ, должны и нахо­дившиеся под медна­блюдением в период беременности и родов.

Как уже гово­рилось, комиссия по содействию занятости в Советском районе будет заседать дважды в месяц. Но при возникновении вопро­сов о реализации норм декрета можно обра­щаться в администра­цию района ежеднев­но. Адрес: проспект Речицкий, 6, каб. 204, с 8:30 до 17:30 (обед с 13:00 до 14:00). Открыт специальный канал для электронного общения zanyatost@sovadmin.gov.by.

Справка

25 января Алек­сандр Лукашенко под­писал Декрет № 1, ко­торым предусмотре­ны меры по содей­ствию занятости насе­ления. Позже прави­тельство определило, что не занятые в эко­номике белорусы, ко­торые подпадают под действие тунеядского декрета, будут платить по полным тарифам за три услуги — газ, по­догрев воды и отопле­ние. Сформировать ба­зу тунеядцев Минтруда планирует к 1 декабря этого года, затем она будет раз в год обновляться.

Ближайшее заседание комиссии состоится 18 сентября. Возглавляет её глава администрации Сергей Редюк, в состав входят управленцы различного профиля — от медицины до милиции, директора крупных предприятий, а также начальник отдела рынка труда городского управления по труду. Потерявших работу жителей района призывают обращаться за помощью в трудоустройстве без стеснения.