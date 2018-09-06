Гомельчанка, снимавшая комнату в Минске, подменила настоящие деньги хозяйки фальшивыми

Пожилая минчанка расплатилась в магазине поддельными деньгами, не подозревая об этом. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

В одном из магазинов 74-летняя жительница столицы предъявила поддельную денежную купюру номиналом 50 рублей. Правоохранители опросили кассира магазина, саму пожилую женщину, установили ее круг общения и выяснили все обстоятельства произошедшего.

Как оказалось, еще в мае пожилой горожанке родственники подарили на день рождения 150 рублей (три купюры по 50 рублей). Как раз с мая по июнь 74-летняя женщина сдавала одну из комнат своей квартиры 39-летней жительнице Гомеля. Последняя прознала о подаренных средствах и задумала недоброе.

Обратившись в один из печатных центров столицы, гомельчанка попросила изготовить купюры номиналом 50 белорусских рублей. Такую необходимость объяснила тем, что они нужны для конкурса. Получив липовые деньги, гражданка подменила ими подлинные, так как знала, где хозяйка квартиры хранит подаренные средства. Правда, к тому моменту одну из трех настоящих 50-рублевок минчанка успела потратить, и ей достались только две фальшивки. С одной из них она, ничего не подозревая, позже и отправилась за покупками.

Снимавшая комнату дама ранее неоднократно судима по ст. 205 («Кража») и ст. 209 («Мошенничество») Уголовного кодекса Республики Беларусь. В ходе опроса женщина созналась в содеянном. В отношении нее Ленинский (г. Минска) районный отдел Следственного комитета 30 августа возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 221 УК Республики Беларусь («Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг»).

Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия по установлению иных фактов противоправной деятельности 39-летней гражданки.