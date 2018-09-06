На 6-8 градусов выше нормы. В Гомеле продолжается лето

Температура воздуха в Беларуси 5 сентября была на 6-8 градусов выше климатической нормы, сообщили корреспонденту БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Начало сентября в этом году выдалось теплым и почти без осадков. В Гомельской области и вовсе сохраняется летняя погода. Вчера температура воздуха на 6-8 градусов превысила климатическую норму. Теплее всего было в Василевичах (Гомельская область) — 27,6 градусов тепла, Гомеле — плюс 27», — рассказали в Белгидромете.

Сегодня в Беларуси будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется юго-восточный, восточный слабый, возможно усиление до умеренного. Температура воздуха днем составит 21-27 градусов тепла.