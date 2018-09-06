Би-2 выступят в Гомеле с симфоническим оркестром

«Би-2» регулярно удивляют фанатов: могут устроить 120-тысячный фестиваль в родном городе, выпустить совместный трек с рэпером Oxxxymiron или снять настоящий клип-блокбастер — как на песню «Виски».

Весной 2019 года Шура и Лева из «Би-2» устроят очередное шоу для поклонников в Беларуси: 29 марта в Минске и 31 марта в Гомеле состоятся концерты в сопровождении симфонического оркестра. Билеты уже в продаже.

Грандиозный проект с оркестром «Би-2» задумали еще в 2003 году. Музыканты захотели тогда провести эксперимент и придать новое — симфоническое звучание своим песням. И не только в студии, но и на сцене, устроив рок-шоу в сопровождении оркестра. В тот же период Лева и Шура познакомились с заслуженным артистом России, дирижером Феликсом Арановским, встреча с которым стала знаковой. На протяжении уже 15 лет творческий тандем «Би-2» и Феликса Арановского радует зрителей яркими выступлениями, в которых роковые блокбастеры «Би-2» звучат в симфонической аранжировке.

— Для нас всегда все начинается с нашего оригинального рок-н-рольного звука. И проект с симфоническим оркестром, что логично, имеет смысл только после того, как выйдут наши песни в оригинальном исполнении. Тогда уже через призму личного восприятия и музыкальных классических традиций мы знакомим слушателей с новой интерпретацией нашего творчества, — рассказывает Лева.





Специально для предстоящего концерта музыканты подготовили новую программу: в симфонической аранжировке прозвучат песни из альбома «Горизонт событий», редкие треки из предыдущих пластинок команды, ранее никогда не звучавшие с оркестром, и, конечно, все greatest hits «Би-2». Ярким украшением вечера станет специальный гость шоу — финалистка телешоу «Голос», певица и композитор Тина Кузнецова. Вместе артисты исполнят несколько композиций, в том числе и «Мой рок-н-ролл».